Salió de su casa en Ecatepec y desapareció en Metro Guerrero: el caso de Nelly Kimberly

Pasan los días, pero los familiares de Nelly Kimberly Carmona Pérez siguen sin tener respuestas de su paradero. La menor de solo 16 años de edad, fue reportada como desaparecida desde el día 22 de agosto de 2026 tras ser vista por última vez en inmediaciones del Metro de la Ciudad de México (CDMX).

La adolescente fue vista por última vez en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, en la zona centro de la capital. A más de 10 días de su desaparición, su celular suena como ocupado, pero las respuestas de las autoridades han sido insuficientes.

¿Cómo desapareció Nelly Kimberly Carmona?

De acuerdo con Miguel Carmona, su tío, Nelly salió de su casa el 22 de agosto cerca de las 8:30 de la mañana de su casa en Ecatepec, Estado de México (Edomex), junto con unos amigos, pero desde ese momento se perdió su rastro.

La última vez que se le vio fue cerca del Metro Guerrero que conecta con las Líneas 3 y B, pues su tío informó que sus amigos la dejaron en el transbordo para regresar a casa, pero la menor nunca llegó.

"Ella salió con unos amigos y ya no regresó a casa, los últimos momentos que tuvimos contacto fue hasta esas horas después de ahí suena ocupado el teléfono. Habían salido a dar la vuelta y sus compañeros la dejaron en el transbordo" narró su tío para Azteca Noticias.

Los amigos de la menor aseguran que la dejaron en el Metro. Fue ahí donde cada uno se fue por su lado, pero se desconoce el rumbo que tomó la adolescente.

Solicitamos su colaboración para la localización de NELLY KIMBERLY CARMONA PEREZ , persona vista por última vez el 22 de agosto de 2026 en Col. GUERRERO , CUAUHTEMOC, Ciudad de México.



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Cámaras y el teléfono celular podrían ser clave en la investigación

"En el Metro, las únicas cámaras aledañas, nada más nos enseñaron una grabación, pero no se ve nada" apuntó Miguel Carmona.

“No hemos recibido hasta el momento ningún apoyo de la fiscalía, no nos apoyan, no quieren rastrear su celular y dicen que necesitan la orden de un juez, orden que hasta el momento no ha llegado”, agregó.

Esto, luego de que los familiares dieran a conocer que, al marcar al teléfono de Nelly, la línea aparece ocupada, por lo que resulta importante obtener la ubicación que pueda arrojar.

Ante la falta de respuestas, familiares, amigos y vecinos cerraron la circulación en ambos sentidos de avenida Insurgentes a la altura del Metro Buenavista, para exigir su aparición, por lo que la circulación se ha visto colapsada en ambos sentidos.

Piden que la Fiscalía de la CDMX los atienda, ya que no han podido tener acceso a información clave como sistemas de cámaras de videovigilancia, la localización de su teléfono celular y cámaras del c5 de la capital.

