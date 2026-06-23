Accidente en la México Puebla: así avanzan las carreteras del país EN VIVO hoy 23 de junio
Te traemos el estado de las principales carreteras del país si sales este martes 23 de junio: Bloqueos, marchas, accidentes y cierres de circulación.
Continúan las lluvias y eso puede provocar accidentes y retrasos en las autopistas de México. Para que no te agarren en curva, en Azteca Noticias te compartimos la información EN VIVO del estado de las carreteras del país.
Bloqueos, manifestantes y accidentes en carreteras
Tráfico en la carretera Toluca-Atlacomulco
Se realizan trabajos de mantenimiento y el cierre de carriles. Anticipa tu salida.
#Reporte Vial || Ixtlahuaca— C5 Estado de México (@C5Edomex) June 23, 2026
Derivado de trabajos de mantenimiento vial 🦺 se registra tránsito lento en la carretera Toluca – Atlacomulco 🛣️, a la altura de San Jerónimo Ixtapantongo, con una afectación vial de aproximadamente 5 km.
Maneja con precaución y utiliza vías… pic.twitter.com/22XpRezccD
Otro accidente en la México-Puebla
En el km 68 con dirección a Puebla un vehículo se estrelló contra el muro central. Reducción de los carriles.
Manifestantes en caseta de Oaxaca
LA caseta Huitzo en Oaxaca es tomada por manifestantes que permiten el paso libre de peaje.
#Tomeprecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 088+200 de la carretera México - Puebla con dirección Puebla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/lB60yvu3Km— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 23, 2026
Accidente de madrugada en la México Puebla
Se cierra la circulación por accidente en el km 088+200 con dirección a la ciudad de Puebla.
#Tomeprecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 088+200 de la carretera México - Puebla con dirección Puebla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/lB60yvu3Km— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 23, 2026