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Accidente en la México Puebla: así avanzan las carreteras del país EN VIVO hoy 23 de junio

Te traemos el estado de las principales carreteras del país si sales este martes 23 de junio: Bloqueos, marchas, accidentes y cierres de circulación.

Accidente México-Puebla
|Guardia Nacional Carreteras

Escrito por: Amparo Castañeda

Continúan las lluvias y eso puede provocar accidentes y retrasos en las autopistas de México. Para que no te agarren en curva, en Azteca Noticias te compartimos la información EN VIVO del estado de las carreteras del país.

Bloqueos, manifestantes y accidentes en carreteras

Tráfico en la carretera Toluca-Atlacomulco

Se realizan trabajos de mantenimiento y el cierre de carriles. Anticipa tu salida.

Otro accidente en la México-Puebla

En el km 68 con dirección a Puebla un vehículo se estrelló contra el muro central. Reducción de los carriles.

Manifestantes en caseta de Oaxaca

LA caseta Huitzo en Oaxaca es tomada por manifestantes que permiten el paso libre de peaje.

Accidente de madrugada en la México Puebla

Se cierra la circulación por accidente en el km 088+200 con dirección a la ciudad de Puebla.

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