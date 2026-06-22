Tráiler paralizó la México-Toluca tras fuerte choque en Ocoyoacac

Este lunes, un tráiler cargado con electrolitos chocó sobre la carretera México-Toluca, a la altura del paraje Río Ondito, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador perdió el control de la unidad mientras descendía una curva, provocando que derrapara y terminara estrellándose contra las columnas que sostienen la autopista Lerma-La Marquesa.

La fuerza del choque dejó severos daños en la infraestructura vial y obligó a reducir la circulación en la zona provocando caos.

¿Qué daños dejó el choque del tráiler en Ocoyoacac?

Además de impactar la estructura de la autopista, la pesada unidad destruyó entre 30 y 40 metros del muro de contención.

Las autoridades cerraron el carril de alta velocidad para permitir las labores de limpieza, retiro de escombros y evaluación de los daños ocasionados por el accidente.

Parte de la carga quedó dispersa sobre el acotamiento y áreas cercanas, aunque en esta ocasión no se reportaron actos de rapiña.

Un tráiler volcó en la carretera federal México - Toluca; la circulación se encuentra afectada con dirección a la capital mexiquense.



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A pesar de lo aparatoso del percance, no se registraron víctimas mortales. El conductor resultó lesionado y recibió atención médica por parte de paramédicos en el lugar. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus heridas.

El accidente provocó largas filas de vehículos en dirección a la capital mexiquense debido al cierre parcial de carriles y a los trabajos de atención de la emergencia.

Automovilistas reportaron congestionamientos superiores a los 10 kilómetros y retrasos de hasta una hora, situación que se agravó porque algunos conductores disminuían la velocidad para observar el choque.

¿Es común que ocurran accidentes en la México-Toluca?

La carretera México-Toluca es una de las vías con mayor carga vehicular del centro del país y conecta diariamente a miles de automovilistas entre la Ciudad de México y el Valle de Toluca.

Especialistas en movilidad han señalado que las curvas pronunciadas, los descensos prolongados y el tránsito constante de vehículos pesados convierten algunos tramos en zonas de riesgo, especialmente durante condiciones de alta velocidad o fallas mecánicas.

