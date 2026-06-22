Accidentes, bloqueos y tráfico en las carreteras de México HOY: Noticias EN VIVO este 22 de junio

La semana inicia con mucha actividad en las carreteras de México y en Azteca Noticias te llevamos el reporte actualizado del tráfico en las autopistas HOY lunes 22 de junio, para que llegues a tu destino y no quedes atrapado en el caos que suele existir por bloqueos, manifestaciones o accidentes.

Con datos tomados de la Guardia Nacional Carreteras, y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), te decimos qué pasa en las vialidades más importantes del país. ¡Toma nota!