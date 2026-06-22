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Accidentes, bloqueos y tráfico en las carreteras de México HOY: Noticias EN VIVO este 22 de junio

Los accidentes suelen convertirse en un motivo por el que las carreteras en el país tienen tráfico; aquí te mostramos el reporte HOY lunes, minuto a minuto.

Accidentes, bloqueos y tráfico en las carreteras hoy 22 de junio 2026: reporte minuto a minuto
Hay afectaciones en Chiapas|X @GN_Carreteras

Escrito por: Citlalli Sánchez

La semana inicia con mucha actividad en las carreteras de México y en Azteca Noticias te llevamos el reporte actualizado del tráfico en las autopistas HOY lunes 22 de junio, para que llegues a tu destino y no quedes atrapado en el caos que suele existir por bloqueos, manifestaciones o accidentes.

Con datos tomados de la Guardia Nacional Carreteras, y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), te decimos qué pasa en las vialidades más importantes del país. ¡Toma nota!

¿Hay cierres hoy? Bloqueos, tráfico y todo lo que pasa en las carreteras

Cuidado con las obras en la autopista Durango-Mazatlán

En el norte del país, hay avance en contraflujo en la autopista Durango-Mazatlán, por obras de mantenimiento sobre el Puente El Carrizo, a la altura del kilómetro 163.

Ya hay tráfico en la autopista Toluca-Naucalpan

¡Atención conductores en el Estado de México! En las primeras horas de este lunes se registra tránsito intenso en la autopista Toluca-Naucalpan, a la altura de la caseta de Chamapa. Son alrededor de dos kilómetros de fila entre los autos que avanzan a vuelta de rueda.

Complicaciones en la carretera Maravatío-Zapotlanejo

Hay un cierre parcial en la carretera Maravatío-Zapotlanejo luego de un accidente, a la altura del municipio de San Bartolomé Coro, con dirección a Maravatío, Michoacán.

Atienden accidente en el libramiento Sur Guadalajara

En Jalisco, hay un cierre parcial en el Libramiento Sur Guadalajara, para atender un accidente a la altura del kilómetro 061+000, en el municipio El Ventarrón, con dirección a la caseta de cobro Santa Cecilia.

Accidentes en la autopista México-Cuernavaca

¡Cuidado al circular por la autopista México-Cuernavaca! Se registra tráfico por la reducción de carriles, luego del choque de autos a la altura de los kilómetros 37 y 51, con dirección a Cuernavaca.

En sentido contrario, con dirección a la CDMX, también hubo dos accidentes que provocan avance lento, en los kilómetros 60 y 65, por lo que es importante conducir con precaución.

Reducción de carriles en autopista Querétaro-Irapuato

Un tractocamión chocó contra varios automóviles en la autopista Querétaro-Irapuato, a la altura del kilómetro 51, con dirección a Querétaro, por lo que hay una reducción de carriles mientras equipos de emergencia atienden a los involucrados.

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