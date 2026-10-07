  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

Fuerte accidente en CDMX: Tres vehículos chocan y movilizan servicios de emergencia en Centro Histórico; otras vialidades afectadas | EN VIVO

La Ciudad de México comienza este ‘ombligo de semana’ con un fuerte accidente en calles de Centro Histórico, involucrando 3 automóviles; así fueron los hechos.

Accidentes en CDMX: Baches, fugas, socavones y otras obras inconclusas este martes; zonas afectadas
Tres vehículos chocan en calles de Centro Históricos|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez, Felipe Vera

Toma precauciones. Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.

Estas son las zonas afectadas para este 7 de octubre 2026; toma precauciones.

Calles afectadas por accidentes, socavones, baches e inundaciones este miércoles

Tres vehículos chocan en calles de Centro Histórico; así fue el accidente

En las primeras horas de este 7 de octubre 2026 se registró un fuerte choque entre tres vehículos en calles del López y Victoria Centro Histórico, movilizando los servicios de emergencia.

Una ambulancia se encuentra en el lugar de los hechos para revisar a las víctimas de este incidente.

Tags relacionados
CDMX Accidentes