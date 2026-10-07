Fuerte accidente en CDMX: Tres vehículos chocan y movilizan servicios de emergencia en Centro Histórico; otras vialidades afectadas | EN VIVO
La Ciudad de México comienza este ‘ombligo de semana’ con un fuerte accidente en calles de Centro Histórico, involucrando 3 automóviles; así fueron los hechos.
Toma precauciones. Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 7 de octubre 2026; toma precauciones.
Calles afectadas por accidentes, socavones, baches e inundaciones este miércoles
Tres vehículos chocan en calles de Centro Histórico; así fue el accidente
En las primeras horas de este 7 de octubre 2026 se registró un fuerte choque entre tres vehículos en calles del López y Victoria Centro Histórico, movilizando los servicios de emergencia.
Una ambulancia se encuentra en el lugar de los hechos para revisar a las víctimas de este incidente.
#AlertaVial | Movilización de equipos de emergencia tras un choque de tres vehículos en la calle de López y Victoria en el Centro Histórico de la #CDMX. Los detalles con @PLATA11CDMX en #AztecaNoticias. https://t.co/BVP1tHW0bI https://t.co/Y7n8CG2fen— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 7, 2026