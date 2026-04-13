Madrugada de terror en Jalisco: Volcaduras, secuestros y una muerte bajo custodia policial

Jalisco inicia la semana con una serie de eventos que exigen la atención inmediata de las autoridades. Desde aparatosos accidentes que requirieron el uso de equipo hidráulico para rescatar a personas atrapadas, hasta el hallazgo de víctimas de privación ilegal de la libertad y una muerte bajo custodia que ha encendido la indignación social, la entidad enfrenta una jornada crítica en materia de seguridad y derechos humanos.

Volcadura en Tlajomulco deja a una mujer atrapada

Un fuerte accidente vial movilizó a los cuerpos de emergencia en la colonia Los Sauces, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Un vehículo particular que circulaba por la zona impactó contra una señalización y terminó volcado sobre la cinta asfáltica.

Aunque automovilistas que presenciaron el percance auxiliaron al conductor, una mujer de aproximadamente 40 años tuvo que ser liberada por los Bomberos mediante el uso de equipo especializado. La lesionada fue atendida por paramédicos en el sitio para descartar daños internos que pusieran en riesgo su vida.

🔴 #IMPORTANTE | Se registró la volcadura de un vehículo compacto sobre la Av. Adolf B. Horn, en Tlajomulco; una mujer resultó lesionada tras el percance. 🚗🚨🤕



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Hallazgo en Tonalá: Joven de 22 años es localizado golpeado y amarrado

En un terreno baldío de la colonia Huertas de San Gaspar, en el municipio de Tonalá, policías locales localizaron a un hombre inconsciente y severamente golpeado. La víctima, un joven de 22 años, se encontraba amarrada de pies y manos.

Tras recibir atención médica, el afectado indicó que había sido secuestrado previamente en Guadalajara y liberado horas más tarde en ese punto. Debido a que su estado de salud fue reportado como grave, fue trasladado de urgencia a un hospital, mientras que el Ministerio Público ya integra la carpeta de investigación correspondiente para verificar los hechos.

🔴 #IMPORTANTE | Un hombre de 32 años perdió la vida en la Cruz Roja del Parque Morelos tras ingresar con diversas contusiones. 🚨🏥



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Indignación en Guadalajara: Muere Humberto tras presunta agresión policial

El caso que ha generado mayor conmoción es el de Humberto, un hombre de 33 años con autismo, quien falleció días después de haber sido detenido por policías municipales de Guadalajara por supuestas faltas administrativas.

De acuerdo con el reporte, Humberto salió de su casa para realizar una compra cuando fue interceptado por los oficiales. Tras ser liberado de los separos, el joven comenzó a sentirse mal y fue hospitalizado con un diagnóstico de múltiples golpes y una posible quemadura.

"...Yo quiero justicia para mi hijo porque esas personas que se lo llevaron a los separos fueron los que lo mataron. Ahí hay un registro de que él estuvo detenido el lunes... para qué nos hacemos tontos".

La Fiscalía del Estado de Jalisco ya investiga las causas exactas del deceso para determinar la responsabilidad de los agentes involucrados en la detención de Humberto.