La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas en seis alcaldías de la capital del país.
En la publicación hecha a través de su cuenta de X, el organismo mencionó que se esperan condiciones climáticas de 4 a 6 C°.
¿Qué alcaldías de la CDMX están en Alerta Amarilla por bajas temperaturas?
De acuerdo a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, las temperaturas oscilarán entre 4 y 6 grados Celsius, entre las 02:00 y las 07:00 horas del domingo 8 de noviembre en las alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
El organismo lanzó las siguientes recomendaciones ante las bajas temperaturas:
- Abrígate adecuadamente, cubre nariz y boca
- Evita cambios bruscos de temperatura Resguarda mascotas del frío, no las dejes a la intemperie
- Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C
Pronóstico del clima en la CDMX
De acuerdo al pronóstico de la CONAGUA, por la tarde se espera un ambiente cálido, con un cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos dispersos en la Ciudad de México, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas, además de las bajas temperaturas en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
Mientras que en el resto del país, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas serán los estados más afectados, pues se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros.
El frente frío 4 reforzado se extenderá sobre el norte, noreste y oriente de México, donde su interacción con un canal de baja presión en el sureste, las vaguadas en altura y la corriente en chorro subtropical ocasionará las precipitaciones más intensas durante la tarde y noche de este sábado 7 de noviembre.