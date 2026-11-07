La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas en seis alcaldías de la capital del país.

En la publicación hecha a través de su cuenta de X, el organismo mencionó que se esperan condiciones climáticas de 4 a 6 C°.

¿Qué alcaldías de la CDMX están en Alerta Amarilla por bajas temperaturas?

De acuerdo a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, las temperaturas oscilarán entre 4 y 6 grados Celsius, entre las 02:00 y las 07:00 horas del domingo 8 de noviembre en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

El organismo lanzó las siguientes recomendaciones ante las bajas temperaturas:

Abrígate adecuadamente, cubre nariz y boca

Evita cambios bruscos de temperatura Resguarda mascotas del frío, no las dejes a la intemperie

Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C

Pronóstico del clima en la CDMX

De acuerdo al pronóstico de la CONAGUA, por la tarde se espera un ambiente cálido, con un cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos dispersos en la Ciudad de México, los cuales podrían estar acompañados de descargas eléctricas, además de las bajas temperaturas en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Mientras que en el resto del país, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas serán los estados más afectados, pues se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros.

El frente frío 4 reforzado se extenderá sobre el norte, noreste y oriente de México, donde su interacción con un canal de baja presión en el sureste, las vaguadas en altura y la corriente en chorro subtropical ocasionará las precipitaciones más intensas durante la tarde y noche de este sábado 7 de noviembre.