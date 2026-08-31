Actividad de Popocatépetl entra en Amarillo Fase 2: Lugares en los que se prevé caída de ceniza volcánica
Ante la posible caída de ceniza volcánica de Popocatépetl se recomienda el uso de cubrebocas al salir a la calles, así como de lentes de armazón.
¡Atención, mexiquenses! Protección Civil del Estado de México confirmó que el Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se encuentra en "Amarillo Fase 2", manteniendo una actividad baja y estables; sin embargo, se prevé la caída de ceniza en varias partes de la Zona Metropolitana del Vallen de México y otras zonas.
Emisiones de vapor y gas en el Popocatépetl: Hacia dónde se desplaza la fumarola
No entres en pánico. Las autoridades revelaron que la actividad volcánica del Popocatépetl cuenta con algunos eventos esporádicos de vapor de agua y gases no mayores a los 600 metros de altura, desplazándose al norte noroeste.
¿Qué significa que el Popocatépetl esté en "Amarillo Fase 2"?
El Semáforo de Alerta Volcánica en "Amarillo Fase 2" significa que el Popocatépetl muestra un incremento de actividad; sin embargo, no requiere una evacuación inmediata. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) esta fase indica que podrían presentarse las siguientes situaciones:
- Emisiones de gas y vapor
- Caída de ceniza
- Fragmentos incandescentes
- Explosiones menores
- Sismicidad y tremor
Con algunos eventos esporádicos de vapor de agua y gases no mayores a los 600 metros de altura, desplazándose al norte noroeste.#ElPoderDeServir— Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) August 31, 2026
¿En qué zona habrá caída de ceniza este lunes 31 de agosto 2026?
La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla compartió la lista de lugares que se verán afectados por la posible caída de ceniza este lunes 31 de agosto 2026.
Autoridades aseguraron que la dispersión de ceniza del Popocatépetl podría dirigirse al norte y otras regiones de la Angelópolis, afectando:
- Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
🗻 Pronóstico de viento para posible dispersión de ceniza en caso de emisiones del volcán Popocatépetl, podría dirigirse al norte y regiones de:— PC Estatal Puebla (@PCGobPue) August 31, 2026
📍Angelópolis
•Estado de México
•CDMX
•Tlaxcala pic.twitter.com/5zSZFBpsCD
¿Cómo protegerse ante la caída de ceniza volcánica en CDMX?
Ante la caída de ceniza en algunas zonas de la Ciudad de México (CDMX) se recomienda tomar distintas precauciones.
- Uso de cubrebocas: Cubrir nariz y boca con pañuelo o cubrebocas al salir a la calle.
- Protección ocular: Utilizar lentes de armazón y evitar los lentes de contacto para prevenir irritaciones en los ojos.
- Cuidado de agua y alimentos: Tapar depósitos de agua, tinacos y cisternas para evitar que se contaminen.
- Mascotas a salvo: Mantener a los animales de compañía al interior de la casa junto con sus platos de agua y comida.
- Ventilación: Cerrar puertas y ventanas, y colocar trapos húmedos en las rendijas si es necesario.