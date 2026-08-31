Actividad de Popocatépetl entra en Amarillo Fase 2: Lugares en los que se prevé caída de ceniza volcánica

¡Atención, mexiquenses! Protección Civil del Estado de México confirmó que el Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se encuentra en "Amarillo Fase 2", manteniendo una actividad baja y estables; sin embargo, se prevé la caída de ceniza en varias partes de la Zona Metropolitana del Vallen de México y otras zonas.

Emisiones de vapor y gas en el Popocatépetl: Hacia dónde se desplaza la fumarola

No entres en pánico. Las autoridades revelaron que la actividad volcánica del Popocatépetl cuenta con algunos eventos esporádicos de vapor de agua y gases no mayores a los 600 metros de altura, desplazándose al norte noroeste.

¿Qué significa que el Popocatépetl esté en "Amarillo Fase 2"?

El Semáforo de Alerta Volcánica en "Amarillo Fase 2" significa que el Popocatépetl muestra un incremento de actividad; sin embargo, no requiere una evacuación inmediata. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) esta fase indica que podrían presentarse las siguientes situaciones:



Emisiones de gas y vapor

Caída de ceniza

Fragmentos incandescentes

Explosiones menores

Sismicidad y tremor

Con algunos eventos esporádicos de vapor de agua y gases no mayores a los 600 metros de altura, desplazándose al norte noroeste.#ElPoderDeServir — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) August 31, 2026

¿En qué zona habrá caída de ceniza este lunes 31 de agosto 2026?

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla compartió la lista de lugares que se verán afectados por la posible caída de ceniza este lunes 31 de agosto 2026.

Autoridades aseguraron que la dispersión de ceniza del Popocatépetl podría dirigirse al norte y otras regiones de la Angelópolis, afectando:



Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

🗻 Pronóstico de viento para posible dispersión de ceniza en caso de emisiones del volcán Popocatépetl, podría dirigirse al norte y regiones de:

📍Angelópolis



•Estado de México

•CDMX

•Tlaxcala pic.twitter.com/5zSZFBpsCD — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) August 31, 2026

¿Cómo protegerse ante la caída de ceniza volcánica en CDMX?

Ante la caída de ceniza en algunas zonas de la Ciudad de México (CDMX) se recomienda tomar distintas precauciones.

