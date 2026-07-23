¿Qué hacer ante la caída de ceniza volcánica en CDMX? Estos son los pasos clave para proteger tu casa y tu salud

El Popocatépetl tiñe de gris la CDMX. La caía de ceniza volcánica en la Ciudad de México es algo más común de lo que se cree, por ello, es importante conocer las medidas preventivas para evitar afectaciones en tu salud y daños en tu hogar; te compartimos algunos consejos clave.

Desde irritación en ojos y vías respiratorias hasta tuberías completamente tapadas, este fino polvo requiere de atención inmediata.

¿Cómo protegerse de la caída de ceniza volcánica en CDMX?

¡Toma nota! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México compartió algunas recomendaciones clave para protegerte de la caída de ceniza volcánica en las distintas alcaldías de la CDMX, pero ¿qué consejos dan las autoridades?



Tapa los depósitos de agua para evitar su contaminación.

Cierra puertas y ventanas, sella con trapos húmedos las rendijas y ventanillas para impedir la entrada de polvo interior.

Cubre las coladeras para evitar que las cenizas tapen el drenaje.

Consejos para proteger tu salud ante la caída de ceniza volcánica en CDMX:

Para proteger tu salud y la de tu familia en caso de la caída de ceniza volcánica en alguna de las alcaldías de la CDMX se recomienda lo siguiente:



En caso de que necesites salir de casa, protege nariz y boca, ya que la ceniza podría irritar tu sistema respiratorio.

Evita realizar actividades al aire libre.

No dejes los alimentos a la intemperie para evitar su contaminación.

Además, las autoridades piden a los ciudadanos mantenerse informados y no propagar rumores o información falsa; piden atender las recomendaciones de las autoridades.

Ante el pronóstico de posible caída de #ceniza volcánica en el sur y oriente de la #CiudadDeMéxico, atiende las siguientes recomendaciones:



➡️ Tapa los depósitos de agua para evitar su contaminación

➡️ Protege nariz y boca porque puede irritar el sistema respiratorio

➡️ No… pic.twitter.com/J89SpwwO2j — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 23, 2026

¿Cómo limpiar la ceniza volcánica de forma segura? Lo que NO debes hacer

Limpiar la ceniza volcánica requiere una técnica diferente a la del polvo común, ya que al ser un material abrasivo compuesto por finos fragmentos de roca y cristal, removerlo de forma incorrecta puede rayar superficies, tapar drenajes o dañar tus pulmones.

Pasos clave para limpiar la ceniza volcánica: