Activista de Greenpeace casi choca contra gradas del Allianz Arena

Un activista de la asociación Greenpeace intentó lanzar un balón desde un paracaídas en el estadio Allianz Arena, en Munich, Alemania; sin embargo, perdió el control y estuvo a punto de chocar contra las gradas.

El activista de Greenpeace trató de mostrar el mensaje "Kick out Oil", que en español significa “Fuera Petróleo”, el cual estaba escrito en un paracaídas color amarillo.

El sujeto de la asociación ecologista Greenpeace no logró su objetivo porque se atoró con el cable de una de las cámaras del Allianz Arena, por lo que perdió el control y estuvo a punto de estrellarse contra una sección de las gradas, poniendo en peligro su vida y la de los asistentes.

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A pesar de que el activista perdió el equilibrio, logró aterrizar en el campo de juego, lo que provocó que los futbolistas tuvieran que suspender el encuentro.

Los hechos ocurrieron durante el partido de la Eurocopa 2020 entre las selecciones de futbol de Alemania y Francia. Este torneo se realiza este año porque fue postergada por la pandemia de Covid-19.

🪂 Un activista de Greenpeace, a punto de estrellarse en el Allianz Arena de Munich, tras enredarse con los cables de la Spidercam 🤦🏽‍♂️pic.twitter.com/YcENyiDpEo — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 15, 2021

Aterrizaje de activista en el Allianz Arena deja un lesionado

El aterrizaje que realizó el activista de Greenpeace en la cancha del Allianz Arena, en Munich, Alemania, dejó a una persona lesionada, de acuerdo con la televisión alemana que transmitía en vivo el partido de la Eurocopa.

Los reportes indican que el lesionado fue una persona encargada de la iluminación del Allianz Arena, quien tuvo que ser atendido por los servicios de emergencia. Posteriormente, el activista fue detenido por la policía local.

De acuerdo con un mensaje de Greenpeace, la protesta fue en contra de una compañía automovilística patrocinadora de la Eurocopa 2020, a la que le piden que deje de vender vehículos de combustión.

+++ BREAKING +++ Hey @Volkswagen, time to kick out oil! #Greenpeace activists protest against the games' sponsor at the #FRAGER-match and demand: stop selling climate-damaging diesel and petrol cars! #EURO2020 pic.twitter.com/YpDxGVxzIM — Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) June 15, 2021

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