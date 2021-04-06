VIDEO: Hombre se salva al desenredar su paracaídas en pleno vuelo

Practicar el paracaidismo da, a quienes realizan esta actividad, un boleto de ida, pero no uno de vuelta debido a los riesgos que implica. Esta es la forma en que piensa Alejandro Montagna, deportista profesional de 52 años, quien desde los 26 realiza esta práctica de alto riesgo.

Tal premisa la tuvo muy presente en su más reciente lanzamiento en el que tuvo un percance que puso su vida en peligro a una altura de mil 300 metros de altura y con solo tenía un minuto para solucionar el problema.

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El también ingeniero industrial relató que, con más de 3 mil 700 saltos, en esta ocasión al abrir su paracaídas, las cuerdas se enredaron, así que tenía menos de un minuto para resolver la situación.

De acuerdo con lo que explica en un video “impactar a esa altura es como pegarle a una pared a 52 kilómetros por hora”.

“Tengo mil 300 metros o unos 60 segundos para resolver. Intento la técnica de enroscar desde abajo para bajar el nudo. No funciona. Abro los cierres de piernas para liberarlas y poder patear. Pateo para inducir un giro y enrosco con las manos. Con mucho esfuerzo el paracaídas empieza a girar. El nudo baja y puedo hacer girar el velamen con las bandas”, explicó en el video de su travesía.

El hombre logró desenredar el nudo, convirtiéndose en su propio héroe y un maestro para aquellos que practican este deporte. Montagna estaba practicando la actividad en la localidad de bonaerense de Lobos en Argentina.

Alejandro Montagna usó para este salto un traje especial, wingsuit, que se utiliza en una disciplina avanzada del paracaidismo.

“Lo único que pago es el lugar del avión para que me suba a cuatro mil metros y pueda tirarme. Es un pasaje de ida: se abre la puerta, saludo al piloto y me fui”, dijo de acuerdo con medios argentinos.

¿Qué es el paracaidismo y dónde se realiza?

El paracaidismo es la técnica de lanzamiento de seres humanos u objetos desde cierta altura usando un paracaídas para amortiguar el impacto del aterrizaje.

Se puede realizar desde cualquier aeronave como un avión o desde un objeto fijo.

Esta última es considerada la modalidad de salto base; en algunos casos el paracaídas es abierto inmediatamente al salir de la aeronave u objeto fijo y en otros casos se realiza una caída libre controlada antes de realizar la apertura manual o asistida dependiendo del caso.

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