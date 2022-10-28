Activistas atacan pintura “La joven de la perla” con salsa de tomate

Activistas miembros de 'Just Stop Oil', lo volvieron a hacer, con ayuda de salsa de tomate y pegamento, atacaron la pintura "Joven de la perla", también conocida como Muchacha con turbante, una de las obras maestras del pintor neerlandés Johannes Vermeer.

La obra maestra de Vermeer fue realizada entre los años de 1665 - 1667 y era resguardada en el museo Mauritshuis, en La Haya, cuando dos activistas irrumpieron con un bolígrafo, salsa de tomate y pegamento para protestar en contra del calentamiento global.

Los hechos quedaron captados mediante video, en donde se observa como los miembros de 'Just Stop Oil', intervienen la pintura "Joven de la perla" con un bolígrafo y salsa de tomate, para segundos después pronunciar el siguiente discurso:

¿Cómo te sientes cuando ves que algo hermoso e invaluable es aparentemente destruido ante tus ojos? ¿Sientes indignación? Bien. Ese es el sentimiento cuando ves que el planeta se destruye ante nuestros ojos. Activistas ‘Just Stop Oil’

🇳🇱 PAYS-BAS : Des militants écolos s'en prennent à La Jeune Fille à la perle de Vermeer au musée Mauritshuis de La Haye. Un militant a collé son visage avec de la glu contre l'œuvre, protégée sous verre. pic.twitter.com/NGXDzo79De — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 27, 2022

Uno de los activista, quien habría sido el primero en acercarse a la pintura "Joven de la perla" de Vermeer para atacar la obra con un bolígrafo, continúa el discurso manifestando que el cuadro está protegido por un cristal, mientras otro de los visitantes alcanza a gritar "¡Que verguenza!".

Según manifestó el museo Mauritshuis, en La Haya, la obra maestra de Vermeer no sufrió daños a causa del ataque de los activistas.

3 detenidos por ataque a pintura "Joven de la perla"

La agencia de noticias Reuters, informó que la policía holandesa, arrestó a tres personas en las inmediaciones del museo, precisando que la causa de la detención de los activistas de'Just Stop Oil' es “ataque abierto contra bienes” artísticos.

El reciente ataque a la obra de Vermeer, recuerda al episodio en contra de“Los girasoles”, pintura de Van Gogh que fue vandalizada por activistas en la Galería Nacional de Londres.

🥫 JUST STOP OIL SUPPORTERS CHOOSE LIFE OVER ART 🥫



🎨 Human creativity and brilliance is on show in this gallery, yet our heritage is being destroyed by our Government’s failure to act on the climate and cost of living crisis.#VanGogh #FreeLouis #FreeJosh #CivilResistance pic.twitter.com/gXXGLsi0ej — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 14, 2022

Al igual que el ataque a la pintura "Joven de la perla", las activistas protestaban en contra del actuar del gobierno británico frente al cambio climático, por lo que arrojaron salsa de tomate y posteriormente con ayuda de pegamento se adhirieron a la pared del museo.