El costoso acuerdo de divorcio entre Kanye West y Kim Kardashian

Luego de casi un año de disputa, Kanye West y Kim Kardashian se separan de manera oficial, llegando a un costo acuerdo de divorcio en el que el rapero pagará millones para cubrir los gastos de la manutención por sus cuatro hijos.

Kanye West y Kim Kardashian comenzaron a salir en 2012, se casaron en una lujosa ceremonia en Italia tras dos años de relación y durante su matrimonio tuvieron cuatro hijos:

North

Saint

Chicago

Psalm.

Fue en febrero de 2021, cuando Kim Kardashian solicitó el divorcio, comenzando desde entonces una extensa disputa que tardaría casi un año en terminar.

La separación se da cuando el rapero se encuentra envuelto en una serie de controversias que incluirían desde delitos de pornografía hasta denuncias por sus comentarios antisemitas.

¿Cuál fue el acuerdo de divorcio entre Kanye West y Kim Kardashian?

De acuerdo con TMZ, el acuerdo de divorcio entre Kanye West y Kim Kardashian contempla no solo la custodia compartida de los menores, sino también los gastos que los pequeños necesiten hasta que cumplan la mayoría de edad.

Kanye West pagará a Kim 200 mil dólares al mes en manutención infantil, dinero que únicamente el 50% de los gastos educativos de sus cuatro hijos, incluida la matrícula, así como del 50% de los gastos de seguridad.

Según los documentos, el pago del rapero es solo el 50% de los gastos de sus hijos, por lo que Kim Kardashian deberá mantener a los pequeños con el dinero restante. En total, los gastos de los cuatro pequeños sumaría 400 mil dólares, aproximadamente 7 millones 689 mil 932 pesos.

El millonario acuerdo de divorcio también indicaría que si en algún momento hay alguna disputa por la convivencia con los menores, deben asistir a juntas de mediación.

En tanto, a los inmuebles que Kanye West y Kim Kardashian haya adquirido juntos se distribuirán conforme el acuerdo prenupcial, sin embargo, ambos aceptaron renunciar a una manutención conyugal.