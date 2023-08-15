Diputada de Morena teme por su integridad tras rechazar libros de texto de la SEP

Tras manifestar su rechazo al contenido de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y pedir frenar su distribución, ahora Adela Ramos, diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), teme por su integridad.

En un video publicado en Twitter agradeció el respaldo de ciudadanos en defensa de la educación y también planteó sus temores tras la conferencia de prensa celebrada el pasado lunes.

“Estoy para servirles porque mi patrón es el pueblo, así mismo estoy consciente del riesgo que pueda tener mi integridad física y moral, pero ante todo está mi lealtad a México. Que viva la niñez mexicana y la calidad educativa. Somos pueblo".

Gracias por todo el apoyo 🙏🏼🇲🇽 pic.twitter.com/hCXvYXD5df — ADELAnteCHIAPAS (@AdelaRamosJ) August 15, 2023

Adela Ramos rechaza nuevos libros de texto de la SEP

Este lunes, Adela Ramos, diputada de Morena, se pronunció en contra del contenido de los libros de texto y pidió una auditoría a la SEP para saber costo de la elaboración y el perfil de quiénes participaron en su contenido, pues, acusó que no solo hay errores ortográficos sino una enseñanza dogmática y filosófica que va en contra de la educación de la niñez mexicana.

Cabe destacar que la funcionaria es maestra y pidió a la Cámara de Diputados que llame a comparecer a la titular de Educación, Leticia Ramírez y otros funcionarios.

“Hoy le hacemos un llamado puntual a la secretaria de Educación que por favor ponga un ojo muy abierto en los libros, que no le haga el trabajo sucio al señor Marx Arriaga que quiere meter ideología política en la educación, eso no se vale, eso está violentando derechos de los niños y niñas. Volvemos a insistir que hagan una evaluación completa en los libros de texto gratuito”.

En la conferencia de prensa también se sumó la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Olga Luz Espinoza, originaria de Chiapas, quien también alertó sobre el historial de Marx Arriaga, director de materiales educativos de la dependencia.