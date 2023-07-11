Ucrania se unirá a la alianza cuando las condiciones su cumplan: OTAN

Los líderes de la OTAN acordaron que el futuro de Ucrania se encuentra dentro de la alianza, pero se abstuvieron de entregar a Kiev la invitación o el calendario para la adhesión que buscaba, una postura que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había criticado antes como "absurda".

En su declaración, la OTAN también suprimió el requisito de que Ucrania cumpliera lo que se denomina un Plan de Acción para la Adhesión (MAP, por sus siglas en inglés), eliminando así un obstáculo en el camino de Kiev hacia la alianza.

"El futuro de Ucrania está en la OTAN", indicó la declaración. "Estaremos en condiciones de invitar a Ucrania a unirse a la Alianza cuando los aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones". No especificaron las condiciones que Ucrania debe cumplir, pero afirmaron que la alianza ayudaría a Kiev a avanzar en la interoperabilidad militar, así como en reformas adicionales democráticas y del sector de la seguridad.

Los líderes se reunieron en una cumbre celebrada en Vilna, capital de Lituania, mientras la contraofensiva ucraniana contra las fuerzas de invasión rusas que ocupan parte del país avanzaba más lentamente de lo esperado por Kiev.

We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.



But Ukraine also deserves respect. Now, on the way to Vilnius, we received signals that… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2023

La respuesta de Zelenski

El presidente Zelenski había arremetido con anterioridad contra los líderes de la OTAN por no ofrecer un calendario para la adhesión. "Es absurdo y sin precedentes que no se fije un calendario, ni para la invitación ni para la adhesión de Ucrania", dijo antes de llegar como invitado especial.

La salva de Zelenski al comienzo de la cumbre se produjo después de que el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijera que el bloque enviaría a Kiev un "mensaje positivo" en su camino hacia la adhesión.

La declaración puso de manifiesto las divisiones existentes entre los 31 miembros de la OTAN a la hora de fijar una fecha o una invitación directa a la adhesión de Ucrania. Desde antes de que Rusia desencadenara su invasión en febrero de 2022, Kiev ha estado presionando para lograr un ingreso rápido, con garantías de seguridad.

Apoyo a Ucrania

Zelenski sí se anotó victorias en otros ámbitos, al conseguir más armamento para luchar contra Rusia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que París comenzará a suministrar misiles de crucero de largo alcance, tras un anuncio similar de Reino Unido. Con un alcance de 250 kilómetros, los misiles casi triplican las capacidades anteriores de Ucrania, permitiendo a las fuerzas golpear a las tropas rusas y suministros profundamente detrás de las líneas del frente.

Alemania también anunció nuevas ayudas por valor de 700 millones de euros, incluidos dos lanzamisiles de defensa antiaérea Patriot y más tanques y vehículos de combate.