Jens Stoltenberg se queda un año más frente a la OTAN

El exprimer ministro sueco, Jens Stoltenberg aceptó asumir un año más la secretaria general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. El periodo por el que fue elegido, el exprimer ministro sueco terminaba el 1 de octubre de 2022 pero ante la falta de consenso para elegir otro candidato, Stoltenberg se quedará hasta octubre de 2024, dos años más de lo que estaba previsto.

Hace apenas cuatro meses, Stoltenberg negaba la posibilidad de prolongar su mandato, pero en medio de la situación actual, las operaciones de la organización en el conflicto en Ucrania y las aspiraciones de Kiev de unirse al organismo no es el momento para que quede acéfalo.

Entre los candidatos para suceder al sueco que se han mencionado está el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sin que se concrete nada o que se mencionen otros candidatos.

En su cuenta de Twitter, el secretario general, agradeción la confianza.

Honoured by #NATO Allies' decision to extend my term as Secretary General until 1 October 2024. The transatlantic bond between Europe & North America has ensured our freedom & security for nearly 75 years, and in a more dangerous world, our Alliance is more important than ever. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 4, 2023

"Constituye un honor para mí que los miembros de la alianza atlántica decidieran prorrogar mi estancia como secretario general de esa organización hasta el 1 de octubre de 2024."

Proxima cumbre de la OTAN en Lituania

Será hasta el 11 de julio en la cumbre prevista a llevarse a cabo en Vilna, capital de Ucrania, donde entre los temas principales está la solicitud de Ucrania de integrarse al organismo, y de lo cual no hay consenso entre los miembros. De hecho Stoltenberg, admitió que el tema de la membresía ucraniana quedaría fuera de la agenda de la cumbre, pero también hay versiones que indican que en la cumbre, los líderes de la OTAN enviarán un fuerte mensaje de apoyo a Kiev, sin que su integración sea aceptada.

Para el secretario general de la OTAN, Ucrania necesita ahora todo tipo de apoyo, tanto financiero, como económico, comercial y militar, pero sin una entrada oficial a la alianza, en cuyo quinto artículo de su documento base figura la seguridad colectiva de sus miembros.

Expertos señalan que la inclusión Ucrania al bloque militar significaría una confrontación directa con Rusia, lo cual se ha tratado de evitar.

¿Qué es la OTAN?

La OTAN nace en 1949 con la firma del Tratado de Washington, en aquel momento lo fundaron diez países Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, quienes se comprometieron a defenderse en caso de una agresión por otros países que no sean miembros.

Hoy la organización se ha extendido, lo cual no ha sido del agrado de Rusia.

