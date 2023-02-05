Adolescente muere por ataque de tiburón en río de Australia

Una adolescente de 16 años murió este sábado por el ataque de un tiburón. El incidente ocurrió en Perth, la capital de Australia, informaron las autoridades locales.

La policía detalló que alrededor de las 3:45 de la tarde (tiempo local) recibieron una llamada de emergencia sobre una joven que estaba siendo atacada por un tiburón cerca de un puente de tráfico en el río Swan, en la zona portuaria de Fremantle, en Perth.

Los rescatistas hicieron todo lo posible por salvarla, lograron sacarla del agua, pero las heridas eran demasiado graves por lo que perdió la vida en el lugar, aseveró el policía Paul Robinson.

“Se colocaron algunas medidas para salvar la vida de la adolescente, pero desafortunadamente fue declarada fallecida en el lugar. La investigación aún está en curso", señaló Robinson.

|Reuters

Joven es atacada por un tiburón en Australia

Las autoridades de Australia informaron que la adolescente saltó de una moto acuática para nadar con una manada de delfines que pasaban por el río, cuando salió un tiburón y la atacó. Los policías desconocen de qué tipo de tiburón se trató.

"Entonces, como digo, es muy temprano, lo que nos informan es que ella estaba con amigos en el río, estaban en motos acuáticas, posiblemente se vio una manada de delfines cerca y la joven saltó al agua para nadar, cerca de los delfines".

Robinson indicó que es inusual que un tiburón se encontrara en esa área, por lo que se comunicó con el Departamento de Pesca de Australia para que proporcione información de cómo el tiburón pudo llegar a un “lugar tan bajo”.

“Confiamos en los expertos y su conocimiento y en este momento se ha emitido una alerta, una alerta de texto, como una advertencia de tiburón solo para que la gente sepa que este incidente ha ocurrido".

El último ataque fatal de tiburón en aguas de Australia Occidental fue en noviembre de 2021 cuando un gran tiburón blanco mató a un hombre de 57 años en la playa Port Beach de Perth.

Más de 100 especies de tiburones viven en las aguas de Australia Occidental, y los tiburones toro a menudo se encuentran muchos kilómetros río arriba.