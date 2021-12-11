Detienen a adolescente por disparar pistola de juguete en EU

Un adolescente de 14 años fue arrestado por las autoridades de Florida, Estados Unidos (EU), por disparar con una pistola de juguete que lanzaba bolas de gel contra una de sus compañeras del colegio, en el condado de Volusia.

La niña de 12 años declaró que su compañero, a quien identificó como Keagen Scorpion, le disparó desde un coche con un rifle de bolas de gel cuando regresaba de la escuela acompañada de otros niños. La víctima dijo a los policías de EU que no conocía a Kaegan, pero que lo reconoció de la escuela.

Unos días después, el adolescente fue arrestado y acusado de “disparar arma/misil en un edificio público o privado que podría causar la muerte o daños graves'', indicó el alguacil del condado de EU.

Sheriff’s deputies charged a 14-year-old River Springs Middle School student Friday after a 12-year-old classmate said the boy shot her with a toy gun from a vehicle window while she walked home from school Thursday with other children. https://t.co/YkJPIO7G5p — Volusia Sheriff (@VolusiaSheriff) December 10, 2021

Detienen a adolescente por diparar pistoloa de juguete

Las autoridades de EU informaron que en la investigación arrojó que el adolescente detenido viajaba en la parte trasera del auto y disparó desde la ventanilla, sin apuntar directamente a su compañera de 12 años.

“Cuando la hermana del detenido, que era quien conducía el auto, pasó cerca de las víctimas, el adolescente disparó las bolas de gel con su pistola de juguete sin apuntar directamente a la víctima”.

Las autoridades también indicaron que las bolas de gel que el adolescente disparó contra su compañera, ocasionaron “una roncha en el estómago de la víctima”. También agregaron en el comunicado que el golpe de las bolas de gel puede resultar doloroso.

El alguacil del condado explicó que el arma de juguete que utilizó el adolescente fue un rifle semiautomático recargable "Orbeez SplatRball SRB400". De acuerdo con el nuncio del juguete, dicha arma dispara, "8 tiros por segundo" y cuenta con un "cargador de 400 cartuchos".

Por ello, el adolescente de 14 años fue arrestado en Florida, EU, acusado de planear un tiroteo masivo en el campus de la Embry Riddle Aeronautical University, en Daytona Beach.