Advierten sobre pastillas de éxtasis letales con la cara de Trump

El Instituto Trimbos, organismo especializado en adicciones y salud mental en La Haya, Países Bajos, emitió una “Alerta Roja” sanitaria tras detectar la circulación de pastillas de éxtasis con la figura de la cabeza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De acuerdo con los análisis de laboratorio, las píldoras contienen concentraciones elevadas de para-metoximetanfetamina (PMMA), un compuesto químico de alta toxicidad que representa un severo riesgo de sobredosis mortal.

Las unidades fueron interceptadas gracias a la red nacional de monitoreo que analiza sustancias de forma previa para consumidores. El organismo advirtió a la población evitar tajantemente el uso de estas tabletas debido a sus efectos adversos en el organismo.

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¿Qué las hace tan peligrosas?

Las pastillas examinadas presentan la silueta del rostro del mandatario estadounidense en colores verde y amarillo, acompañadas por la sigla “NL” y el apellido “Trump” grabados en el reverso.

Los especialistas en toxicología del Instituto Trimbos detallaron los principales peligros asociados al consumo de esta droga. A diferencia del MDMA (ingrediente activo habitual en el éxtasis), el PMMA tarda más tiempo en manifestar sus efectos en el sistema nervioso. Esta demora suele llevar a los usuarios a ingerir dosis adicionales al asumir erróneamente que la primera pastilla no tuvo efecto, desencadenando intoxicaciones graves.

El consumo de PMMA puede provocar un incremento descontrolado en la temperatura corporal (calor excesivo), condición que genera fallos multiorgánicos potencialmente mortales.

La vocera de la institución, Anniek Groothuis, confirmó que hasta el momento no se han registrado personas hospitalizadas ni decesos con presencia de PMMA en la sangre vinculados a este lote específico.

Las drogas sintéticas son un problema de salud en Países Bajos

Aunque la producción, comercialización y posesión de éxtasis es ilegal en los Países Bajos, el uso de drogas de diseño se mantiene presente en festivales y centros nocturnos. Informes gubernamentales estiman que más de medio millón de personas consumen este tipo de sustancias al año en territorio neerlandés.

El empaquetado y troquelado de drogas sintéticas con la efigie de figuras públicas o caricaturas es una práctica recurrente de las redes del narcotráfico. En 2017, autoridades policiales de Alemania incautaron miles de pastillas de color naranja con el rostro de Donald Trump, evento que vuelve a repetirse en Europa con composiciones químicas aún más peligrosas.