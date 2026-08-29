Histórico acuerdo de EU y Venezuela: Trump anuncia el control de más de 65 mil millones de barriles de petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno alcanzó un acuerdo con Venezuela que otorgaría a Washington el control mayoritario sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo del país sudamericano.

A través de una publicación en su red social Truth, el mandatario calificó el convenio como “el mayor acuerdo petrolero de la historia del mundo” y sostuvo que la operación permitiría a Estados Unidos duplicar sus reservas de petróleo.

“Bajo mi dirección, el Secretario de Estado Marco Rubio y el Secretario de Guerra Pete Hegseth, trabajando en estrecha colaboración con la muy respetada Presidenta Interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y mediante una alianza con el sector privado, han asegurado el control mayoritario de Estados Unidos sobre más de 65 MIL MILLONES de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin costo alguno para el contribuyente estadounidense”.

Reduciría el precio de la gasolina en Estados Unidos

Donald Trump afirmó que el acuerdo también tendría un impacto directo en los consumidores estadounidenses, al considerar que un mayor acceso a las reservas venezolanas contribuiría a reducir los precios de la gasolina en el largo plazo.

“Y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo, al tiempo que contribuye a que Venezuela continúe encaminándose hacia un éxito rotundo y una gran prosperidad”.

🚨 BREAKING NEWS pic.twitter.com/vkRV9oOetV — Department of State (@StateDept) August 28, 2026

Añadió que el convenio podría representar un nuevo punto de acercamiento entre Washington y Caracas, al fortalecer la relación bilateral y favorecer la recuperación económica de Venezuela.

¿Qué gana Venezuela con el acuerdo?

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la operación permitiría atraer una importante cantidad de capital privado hacia Venezuela, destinado principalmente a la recuperación de su industria petrolera y otros sectores de su economía.

También firmó que la participación estadounidense contribuiría a garantizar un suministro estable de petróleo y generaría oportunidades laborales para los venezolanos.

“Para el pueblo venezolano, este acuerdo traerá casi 100 mil millones de dólares en inversión privada, respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela”.