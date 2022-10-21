¿Cuál es el aeropuerto más grande del mundo en 2022?

¿Cuál es el aeropuerto más grande del mundo el que transporta más pasajeros al año o el que tiene una mayor extensión? De acuerdo con la agencia Airports Council International, el ganador se tomaría con base al tráfico de sus usuarios.

El aeropuerto más grande del mundo es el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, conocido localmente como Aeropuerto de Atlanta, ya que funge como terminal aérea de esa ciudad y su ubicación lo convierte en el punto perfecto para recibir al 80% de pasajeros que buscar viajar en Estados Unidos.

Atlanta Airport se ha coronado como el más grande del mundo desde 1998, pues con tan solo 5 pistas, 192 puertas y 37 aerolíneas transporta un promedio de 110 millones de usuarios al año; la mayor parte del tráfico se dirige a ubicaciones nacionales en lugar de destinos internacionales.

La ruta principal del Aeropuerto de Atlanta a nivel internacional es la ciudad de París, mientras que a nivel local la ruta más frecuentada es la conecta Fort Lauderdale, en Florida.

Traveling soon for Thanksgiving? Here's an amazing sunrise from @ATLairport! Happy Friday :-) @cbs46 pic.twitter.com/EZGEz7gfOZ — Rodney Harris (@RodneyHarrisTV) November 19, 2021

De manera sorprendente, el aeropuerto más grande del mundo fue inaugurado el 15 de septiembre de 1926, operando desde hace 96 años, sin embargo, fue hasta 1998 cuando adquirió su corana.

El Aeropuerto de Atlanta es el más grande del mundo |Twitter/Zach Griff

¿Por qué el Aeropuerto de Atlanta es el más transitado del mundo?

Además de su ubicación sumamente estratégica para atender la mayor parte del tráfico de Estados Unidos, su construcción y operación influiría directamente en el número de pasajeros.

National Geographic expone que las cinco pistas de despegue y aterrizaje localizadas en los diferentes áreas del aeropuerto de Atlanta le permiten llegar a tener hasta tres despegues simultáneos, pero no solo eso, sino también tras los Juegos Olímpicos de 1994, la terminal aérea se expandió para no solo transportar usuarios, sino acogerlos dentro de sus hoteles y otras instalaciones.

El Aeropuerto de Atlanta tiene 10 salas de exhibiciones permanentes |Twitter/Zach Griff

Otro punto importante es su mecanismo de transportación directa a la terminal aérea con ayuda de un tren interno que traslada a 60 millones de pasajeros entre las diferentes terminales.

La experiencia al usuario es una estrategia que el Aeropuerto de Atlanta se toma muy en serio, puesto que sus instalaciones cuentan con 10 salas de exhibiciones permanentes y tres espacios para exposiciones itinerantes. A ello se le suman 224 tiendas y 178 restaurantes.