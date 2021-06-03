Aeropuerto de Miami instala clínica para vacunar a turistas contra Covid-19

El Aeropuerto de Miami instaló una clínica temporal para aplicar la vacuna Johnson & Johnson de una sola dosis a turistas y mayores de 18 años, la cual estará abierta hasta el 18 de junio (excepto los días 8 y 9) y no requerirá previa cita para acudir; atenderá en un horario de 07:00 a 18:00 horas.

Asimismo, autoridades estadounidenses informaron que los interesados pueden asistir a uno de sus dos puntos instalados, uno en el auditorio del cuarto piso de la Terminal D, y el otro en el área de taxis para recibir la vacuna a bordo de un automóvil.

¿Turismo de vacunas? Viajan a Estados Unidos para obtener la dosis contra Covid-19

La iniciativa, que se logró gracias a los esfuerzos entre el gobierno federal de los Estados Unidos y las autoridades del condado de Miami Dade, ha impulsado el turismo de vacunas, así como la seguridad de los visitantes para que la economía local regrese a su normalidad.

Tan solo en abril, más de 300 mil mexicanos llegaron al país vecino para conseguir la vacuna, 35.7% más que en marzo, según información de la Administración de Comercio Internacional (ITA, por sus siglas en inglés).

No se requiere prueba de residencia para vacuna contra Covid-19

Dicha iniciativa estaba contemplada solo para trabajadores del aeropuerto, pero debido a que no es necesario presentar una prueba de residencia, cada vez más turistas han llegado hasta aquí para vacunarse. Incluso, el propio personal ofrece la vacuna a la salida de los vuelos.

Año con año, alrededor de 50 millones de viajeros arriban al Aeropuerto de Miami, cifra que lo convirtió en un foco de contagio desde que se declaró la pandemia. Orlando, Nueva York, Dallas, Houston y Las Vegas son otros destinos en los Estados Unidos donde turistas han recibido vacunas contra Covid-19.

Playas de Miami Beach, otros puntos de vacunación Covid

Sobre las playas de Miami Beach también se han instalado otros centros de vacunación para aplicar el antídoto de Johnson & Johnson a turistas y adolescentes de 12 a 16 años, acompañados de uno de sus padres o tutor legal.

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Hasta este 3 de junio, en Florida, 10 millones 634 mil 811 personas (49.5 % de la población) han recibido al menos una dosis; además 8 millones 468 mil 675 personas (39.4 % de la población) completaron su carta de vacunación.

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Aumenta turismo de vacunas de México hacia Estados Unidos

Lourdes tiene 58 años y luego de recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer en la alcaldía Benito Juárez en la CDMX, ahora busca recibir la segunda en los Estados Unidos. Expertos recomiendan a quienes hacen turismo de vacunas que el esquema sea completado con la misma marca.

2 millones de mexicanos recurren a “turismo de vacunas” por Covid-19

Aunque no existen cifras oficiales, se estima que dos millones de mexicanos han recurrido a esta opción por sus ventajas, tal como reducir el tiempo de espera y conferir inmunidad a una mayor población nacional, lo que ayuda al control de la epidemia, según detalla Jorge Baruch Díaz de la Clínica del Viajero de la UNAM.

Autoridades exhortan regresar al lugar de origen para completar el esquema, guardar el comprobante de vacunación y, de ser posible, optar por las vacunas Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y Oxford/AstraZeneca, que ya son reconocidas en la Unión Europea para la reactivación de viajes.

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