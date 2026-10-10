Afectaciones en el avance del Metro CDMX por lluvia hoy 10 de octubre 2026: Marcha lenta en la Línea 3
Toma en cuenta que por presencia de lluvias el Metro CDMX aplicará marcha lenta en algunas de sus líneas. Consulta aquí si una de ellas puede ser la tuya.
Que tus actividades cotidianas y recorridos no se vean afectados en cuanto a su horario; consulta aquí el avance del Metro CDMX, en las 12 Líneas todo en vivo.
Afectaciones en el avance del Metro CDMX por lluvia hoy 10 de octubre 2026: Marcha lenta en la Línea 3
Marcha lenta en la Línea 3
Esta mañana el Metro CDMX aplica la marcha lenta en la Línea de 3 por presencia de Lluvia; toma tus precauciones.
#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 3, 8 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones. https://t.co/bhpksBN8EY— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 10, 2026