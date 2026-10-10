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Afectaciones en el avance del Metro CDMX por lluvia hoy 10 de octubre 2026: Marcha lenta en la Línea 3

Toma en cuenta que por presencia de lluvias el Metro CDMX aplicará marcha lenta en algunas de sus líneas. Consulta aquí si una de ellas puede ser la tuya.

Afectaciones en el avance del Metro CDMX por lluvia hoy 10 de octubre 2026
|Metro CDMX

Escrito por: Ollinka Méndez

Que tus actividades cotidianas y recorridos no se vean afectados en cuanto a su horario; consulta aquí el avance del Metro CDMX, en las 12 Líneas todo en vivo.

Afectaciones en el avance del Metro CDMX por lluvia hoy 10 de octubre 2026: Marcha lenta en la Línea 3

Marcha lenta en la Línea 3

Esta mañana el Metro CDMX aplica la marcha lenta en la Línea de 3 por presencia de Lluvia; toma tus precauciones.