Hombre se queda en Afganistán para salvar a los perritos de su refugio

Hace 15 años, Pen Farthing abrió un refugio de animales en Afganistán y luego de la llegada de los talibanes a Kabul, se negó a salir del país para no dejar abandonados a todos los perritos que pudo rescatar durante este tiempo.

Más de 140 perros y 40 gatos callejeros viven actualmente en “Nowzad Dogs”, la organización sin fines de lucro que desde 2006 ha salvado la vida de estos animales.

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El refugio está ubicado en Kabul y se dedica al cuidado de los animales, los alimentan y les dan tratamiento para evitar enfermedades como el moquillo y el parvovirus.

Los perritos que llegan con heridas reciben atención médica, e incluso hubo casos en los que algunos necesitaron amputaciones o extirpación de tumores debido a la gravedad de su condición.

Fundador del refugio busca ayuda para todos sus animales

Desde que los talibanes tomaron el control de Afganistán, Pen aseguró que no abandonará el país hasta que pueda estar seguro que los perritos y los gatos tendrán un futuro seguro.

“Debido a la situación actual en Afganistán, tenga en cuenta que nuestras adopciones están suspendidas actualmente”, informó Pen en la página de Facebook del refugio.

A través de esa red social, el fundador de “Nowzad dogs” ha pedido el apoyo de los internautas, ya que su objetivo es evacuar el refugio de una manera segura para dirigirse al aeropuerto de Kabul y de ahí partir a un lugar que le permita continuar con su labor.

“Si cualquier movimiento tuviera lugar sin esta seguridad, arriesgamos la vida de muchos”, escribió Pen y aseguró que no dejaría a nadie atrás.

El refugio se inauguró en noviembre de 2016, ese año la organización “Compañía Kilo de 42 Commando Royal Marines” llegó a Afganistán para apoyar a la población afectada por la guerra de Nowzad, un conflicto que duró de 2006 a 2014.

Sin embargo, los activistas notaron que había muchos perros en situación de calle y decidieron crear un espacio para darles un hogar donde estuvieran alimentados y recibieron atención médica, para después ser entregados en adopción.

ACNUR pide a países vecinos de Afganistán que mantengan sus fronteras abiertas

De acuerdo con Reuters, más de 18 mil personas han sido evacuadas de Kabul desde que los talibanes tomaron la capital de Afganistán; sin embargo, el aeropuerto continúa abarrotado ya que muchos buscan desesperadamente una manera de huir.

“Al día de hoy, quienes pueden estar en peligro no tienen una salida clara”, reconoció la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Shabia Mantoo, quien pidió a los países vecinos mantener las fronteras abiertas.

En el aeropuerto de Kabul y sus alrededores han muerto 12 personas desde el domingo pasado, según funcionarios de la OTAN y los talibanes, mientras que Estados Unidos tiene alrededor de cinco mil 800 soldados controlando la terminal aérea.

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