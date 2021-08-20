VIDEO: Afganos entregan a sus hijos a militares para sacarlos del país

Videos de papás afganos que entregan a sus hijos a militares de Estados Unidos para que los saquen del país ante la llegada de los talibanes conmueven a los usuarios de redes sociales.

En un video se observa que una madre alza a su pequeña hija y se la entrega a unos militares estadounidenses y entre ellos hay un hombre que parece ser intérprete.

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Se desconoce si la niña se reuniría con su familia dentro del aeropuerto o simplemente fue entregada a otras personas en un intento por subirla en un vuelo que la sacara de Afganistán.

Tras varios minutos, uno de los militares acepta a la niña y la lleva hacia dentro del que parece ser un fuerte.

Segundos más tarde aparece una niña que intenta entrar con los militares estadounidenses.

🇦🇫 | CAÍDA DE KABUL: Mujeres afganas le piden a los soldados estadounidenses que acepten a sus hijos para que pueda evacuarlos del país. pic.twitter.com/UIk73ydXxj — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 19, 2021

Afganos buscan salir del país tras llegada de talibanes

Los militares estadounidenses usaron gases lacrimógenos y realizaron disparos al aire para dispersar a las multitudes de afganos que buscan llegar al aeropuerto para huir a un lugar seguro.

De acuerdo con medios extranjeros, durante la noche anterior militares de Estados Unidos sacaron a dos mil personas de la región a bordo de 12 aviones de carga C-17 de la Fuerza Aérea.

Miles de afganos intentaron ingresar al aeropuerto de Kabul para subir a algunos de los vuelos de evacuación de militares y civiles, pero en medio de las caóticas escenas, muchos murieron y talibanes armados dispararon al aire para controlar la situación.

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Militares estadounidenses vigilan el sector para evitar que el aeropuerto colapse de nuevo mientras extranjeros y civiles afganos evacúen el país.

Mientras tanto, los militares estadounidenses completan su retiro de Afganistán tras de 20 años de guerra, dejándoles en el mismo terreno que los militantes islamistas tras su conquista de la capital.

Desde que tomaron Kabul, los talibanes tratan de tranquilizar a los afganos y las potencias extranjeras de que no buscarán vengarse de sus enemigos y respetarán los derechos de las mujeres y las niñas en el marco de la ley islámica. No obstante, muchos afganos se muestran escépticos.

Cuando se le preguntó sobre las imágenes de la niña, el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, dijo que Reino Unido no puede evacuar a niños no acompañados desde Afganistán, aunque tenía entendido que la niña estaba siendo trasladada en avión con su familia.

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