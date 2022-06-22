Afganistán reporta al menos 900 muertos por fuerte sismo

En Afganistán se registró un sismo que ha dejado al menos al menos a 920 personas fallecidas y más de 600 heridos.

Durante la madrugada de este miércoles, millones de habitantes fueron despertados por un terremoto.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo de magnitud 5.9 se produjo a la 1:24 de la madrugada, tiempo de Afganistán, a unos 46 kilómetros de la ciudad de Khost, que se encuentra cerca de la frontera con Pakistán.

Deslizamientos de tierra y casas derrumbadas

Las imágenes muestran deslizamientos de tierra y casas derrumbadas en la provincia oriental de Paktika, donde los rescatistas trabajan a marchas forzadas para atender a los heridos o rescatar a quienes pudieran estar bajo los escombros.

En áreas remotas, helicópteros han estado transportando a víctimas a hospitales.

El gobierno pidió a las agencias de ayuda internacionales enviar equipos al área para evitar una mayor catástrofe.

"Desafortunadamente, anoche hubo un fuerte terremoto en cuatro distritos de la provincia de Paktika, que mató e hirió a cientos de nuestros compatriotas y destruyó decenas de casas", tuiteó el portavoz del gobierno Bilal Karimi.

El Viceministro de Gestión de Desastres de Afganistán, Mawlawi Sharafuddin, dijo "desafortunadamente, según los informes iniciales y primarios, 920 personas han perdido la vida en varias provincias y distritos, como Paktika (provincia), Geian, Nekah, Barmal y Zorwaki (distritos), Khost (provincia), Esparai (distrito), Nangahar (provincia) y Acheen (distrito) debido al terremoto que ocurrió anoche, y 610 personas resultaron heridas".

Apoyo económico a damnificados

Mawlawi Sharafuddin externó que "Según las órdenes del primer ministro, se ha decidido que se entregarán 100,000 AFN (1,116.19 dólares) en efectivo a las familias de las víctimas, y 50,000 AFN (558.10 dólares) en efectivo a las familias con heridos como ayuda urgente".

La mayoría de las víctimas se encuentran en los distritos de Gayan y Barmal en Paktika.

El sitio de medios locales Etilaat-e Roz informó que una aldea entera en Gayan había sido destruida.

El sismo se sintió también en Pakistán e India.

El sismo se sintió en más de 500 kilómetros de Afganistán, Pakistán e India. Testigos informaron haber sentido el sismo en la capital de Afganistán, Kabul, así como en la capital de Pakistán, Islamabad.

Las víctimas podrían aumentar debido a que El sismo sacudió al país montañoso mientras la mayoría de la gente dormía.

El Viceministro de Gestión de Desastres de Afganistán, Mawlawi Sharafuddin externó que "El primer ministro del país envía sus condolencias a las familias de las víctimas y los heridos en el terremoto de anoche, y alaba a Dios por concederles el paraíso".

Papa Francisco expresa condolencias

Desde la ciudad del Vaticano, el Papa Francisco también expresó sus condolencias, "en las últimas horas, un terremoto ha causado grandes daños en Afganistán. Expreso mi pésame a los heridos y afectados por el terremoto. Y rezo en particular por aquellos que han perdido la vida y sus familias".

Afganistán es propenso a los terremotos, ya que está ubicado en una región tectónicamente activa, sobre una serie de líneas de falla que incluyen la falla de Chaman, la falla de Hari Rud, la falla de Badakhshan central y la falla de Darvaz.

Décadas de conflicto han dificultado que el país empobrecido mejore su protección contra terremotos y otros desastres naturales, a pesar de los esfuerzos de las agencias de ayuda para reforzar algunos edificios a lo largo de los años.

En los últimos 10 años, más de 7,000 personas han muerto en terremotos en el país, informa la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. Hay un promedio de 560 muertes al año por terremotos.

