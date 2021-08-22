Siete afganos murieron al intentar escapar en el aeropuerto de Kabul

Siete afganos murieron entre la multitud que intentó escapar la semana pasada en el aeropuerto de Kabul, en Afganistán, luego de la llegada de los talibanes a la capital del país, confirmó este domingo el Ministerio de Defensa Británico.

Desde la semana pasada, el grupo radical islamista tomó Kabul, por lo que miles de agfanos, de manera desesperada, intentaron huir del país en los aviones de la Fuerza Aérea estadounidense.

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El Ministerio de Defensa Británico lamentó las muertes de los afganos, se solidarizó con los familiares de las víctimas y resaltaron en un comunicado que “las condiciones siguen siendo un desafío en el que intentamos manejar la situación de la manera más segura posible”.

El Reino Unido envió 600 fuerzas británicas para rescatar a sus ciudadanos que viven en Afganistán, así como refugiados políticos afganos.

|Reuters

En videos que circulan en redes sociales se puede apreciar cómo miles de personas se aglomeraron en el aeropuerto de Kabul para subir a los aviones, a pesar de que se encontraban en movimiento a punto de despegar. También se puede ver el momento en el que los civiles caen desde el avión tras el despegue.

El pasado lunes, los restos humanos de una persona fueron encontrados en el tren de aterrizaje de un avión estadounidense. Días más tarde, las autoridades de dicho país confirmaron que correspondían al futbolista Zaki Anvari, de 19 años.

Afganos intentan escapar de los talibanes

El avance de los talibanes en Afganistán en menos de tres meses, tras la retirada del ejército estadounidense, provocó que miles de ciudadanos afganos abandonaran el país y otros aún buscan escapar, ya que temen que impongan su régimen de restricciones como sucedió en los años 90.

El talibán, un grupo radical islamista, prohibió a las mujeres ir a la escuela, así como el uso obligatorio de burkas; asimismo, prohibieron la televisión, el teatro y el cine en el país.