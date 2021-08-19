Futbolista Zaki Anvari murió al intentar salir de Afganistán

El cuerpo de Zaki Anvari, un futbolista de la selección nacional de Afganistán, fue encontrado en el tren de aterrizaje de un avión de las Fuerza Aérea de Estados Unidos, luego de que intentó escapar de la llegada de los talibanes a Kabul, confirmó la Dirección General de Educación Física y Deporte.

El lunes pasado, los restos humanos de una persona fueron encontrados en tren de aterrizaje del avión estadounidense, y fue hasta hoy que se confirmó que correspondía al futbolista Zaki Anvari.

El periodista afgano Babak Taghvaee lamentó los hechos. “Es muy triste escuchar que uno de los jóvenes que trató de salir de Kabul agarrándose a la bahía del tren de aterrizaje de un avión era un jugador del equipo de fútbol juvenil”.

#BREAKING: Shocking scene from #Kabul Airport. Several Afghans who had grabbed landing gear of a #USAF's C-17A transport aircraft to flee from #Afghanistan dropped from air as the airplane took off! This is why #USArmy wants to keep them away from the C-17As! pic.twitter.com/b9zh7tGTWY — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) August 16, 2021

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Cientos de personas intentaron escapar de Afganistán tras la llegada de los talibanes a la capital, pues pocas horas después el entonces presidente de dicho país escapó dejando el control al grupo radical islamistas.

En distintos videos que circulan en redes sociales se puede ver cómo las personas se aglomeraron en el aeropuerto con la intención de abordar los aviones enviados del ejército estadounidense para retirar a sus soldados.

De acuerdo con los reportes locales, murieron al menos cinco personas al intentar abordar los aviones. En las imágenes se puede observar cómo cayeron desde las alturas, una vez el avión despegó.

¿Quién era el futbolista Zaki Anvari?

Zaki Anvari murió a los 19 años y era considerado como uno de los jóvenes talentos de la selección nacional de Afganistán. En una de sus últimas publicaciones en sus redes sociales escribió “tú eres el pintor de tu vida. No le des el pincel a nadie más”.