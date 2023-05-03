Agenda de Epstein: revelan más nombres vinculados al difunto pedófilo

El Wall Street Journal reveló una serie de documentos inéditos en los que el multimillonario pedófilo, Jeffrey Epstein, anotaba sus reuniones con altos funcionarios del gobierno y personalidades destacadas del mundo intelectual y de los negocios en Estados Unidos.

El fallecido financista condenado por diversos delitos sexuales contra menores de edad, llevaba registro de todas sus citas y reuniones en una agenda que fue publicada por el diario norteamericano. En ella se constató que, Jeffrey Epstein, tenía dos lugares predilectos para realizar sus citas: su casa en Manhattan y su mansión en Florida.

Sin embargo, el WSJ no pudo verificar si la mayoría de encuentros agendados se llevaron a cabo o el propósito de los mismo. Así mismo, algunos de los nombres mencionados en la agenda de Epstein, señalaron que se reunieron con él por su riqueza o sus contactos.

Para la época de las revelaciones, muchos de los mencionados pensaron que Epstein ya se encontraba rehabilitado. En ese entonces, Jeffrey Epstein había sido condenado por un delito sexual relacionado con una adolescente.

CIA's William Burns, Goldman's Kathryn Ruemmler, Noam Chomsky, the president of Bard College, a Kissinger consultant and a Rothschild. They all met with Jeffrey Epstein in the years after his conviction, documents show. https://t.co/k2tQLTIZu4 — The Wall Street Journal (@WSJ) May 1, 2023

¿Qué nombres aparecen en la agenda de Epstein?

Uno de los nombres más relevantes revelados por el Wall Street Journal, es el del jefe de la CIA, William Burns. Según los documentos, Burns, quien asumió este cargo en 2021, tuvo reuniones con Epstein en septiembre de 2014 cuando era subsecretario de Estado. Las reuniones ocurrieron en Manhattan (una vez) y Florida (dos veces).

También aparece el nombre de Kathryn Ruemmler, exasesora de la adminitración de Barack Obama y actual abogada general de Goldman Sachs. De acuerdo con la agenda de Epstein, habrían tenido docenas de reuniones. Incluso, tenían planeado un viaje a París en 2015 y una visita a una isla privada en el Caribe para 2017.

Desde el mundo intelectual, aparecen agendadas reuniones entre Epstein y Noam Chomsky. La agenda reveló que organizó citas entre 2015 y 2016 mientras Chomsky era profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). En marzo de 2015, Noam debía volar con Epstein a una cena en su casa en Manhattan junto a otros académicos.

¿Qué responden las personas nombradas en la agenda de Epstein?

La portavoz de la CIA, Tammy Kupperman, señaló que Burns sí se reunió con Epstein cuando él se preparaba para dejar el servicio con el gobierno.

“El director no sabía nada de él, aparte de que fue presentado como un experto en la industria de servicios financieros y ofreció consejos generales sobre la transición al sector privado”. Tammy Kupperman / Portavoz de la CIA

Kathryn Ruemmler respondió que nunca visitó su isla y "jamás aceptó una invitación u oportunidad de volar con Jeffrey Epstein a ningún lugar". Añadió que se "arrepentía de haberlo conocido."

Por su parte, Noam Chomsky le respondió al WSJ que las reuniones "no eran de su asunto ni de nadie". Agregó que "sí le conocía y que se veían ocasionalmente". Sentenció que, en el momento en que se veían, él sabía que Jeffrey había sido condenado por un delito y que ya había cumplido su condena.

Estas revelaciones alimentan el debate de los posibles encubridores de Epstein y los señalamientos de su responsabilidad sobre una posible red de explotación sexual que involucraba menores de edad. Jeffrey Epstein falleció en prisión en 2019 en circunstancia que aún son materia de investigación.