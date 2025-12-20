VIDEO | Exhiben presunta corrupción de agentes migratorios en Matamoros; INM ya investiga

Un VIDEO difundido en redes sociales vuelve a poner bajo la lupa al Instituto Nacional de Migración (INM), esto después de que dos de sus agentes fueran exhibidos por presuntos actos de corrupción contra connacionales en el Puente Internacional “Puerta México”, en Matamoros, Tamaulipas.

Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, generaron una gran indignación pública, además de que obligaron a las autoridades federales a pronunciarse y actuar de manera inmediata.

Escalado por agentes migratorios ¿Qué ocurrió en el Puente Internacional Puerta México?

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, los hechos ocurrieron la noche del 16 de diciembre, dentro de las oficinas del INM ubicadas en el cruce fronterizo Puerta México .

¿Qué pasó en Puerta México? En el video, los agentes presuntamente realizan acciones contrarias a la ley, “en perjuicio de connacionales que se encontraban en tránsito hacia el país”. Aunque el material audiovisual no ha sido difundido oficialmente por las autoridades, su circulación en redes sociales resultó suficiente para que se comience con una investigación formal.

Caen agentes de migración en #Matamoros por extorsionar a connacionales



Mientras los paisanos regresan con ilusión a México, en el Puente "Puerta México" de Matamoros los recibían con extorsiones.



Caen agentes de migración en #Matamoros por extorsionar a connacionales

Mientras los paisanos regresan con ilusión a México, en el Puente "Puerta México" de Matamoros los recibían con extorsiones.

Dos agentes pedían "moches" para evitar revisiones.

¿Qué acciones tomó el Instituto Nacional de Migración?

El Instituto Nacional de Migración confirmó que los dos agentes señalados fueron separados de sus funciones de manera inmediata, como medida preventiva mientras se desarrollan las investigaciones.

Además, el caso se turnó al Órgano Interno de Control, instancia encargada de deslindar responsabilidades administrativas, conforme a las actuales normativas.

#TarjetaInformativa | El Instituto Nacional de Migración informa que, con respecto al video que circula en algunos medios digitales, en el que se observa en Matamoros, Tamaulipas a dos agentes migratorios ejerciendo presuntos actos contrarios a la ley a connacionales en tránsito…

¿Habrá consecuencias penales para los agentes señalados?

El INM informó que presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), no solo contra los agentes que aparecen en el video, sino contra cualquier otra persona que resulte responsable conforme se avance con las investigaciones.

Esto abre la puerta a posibles sanciones administrativas y penales, en caso de confirmarse los abusos presuntamente denunciados.

"Cero tolerancia a la corrupción”: Gobierno de México

En el comunicado oficial, el Gobierno de México y el INM reiteraron su rechazo categórico a cualquier conducta ilegal por parte de servidores públicos, en especial aquellas que vulneren los derechos humanos de connacionales.

Las autoridades aseguraron que el caso tendrá seguimiento y que se actuará conforme a derecho para evitar la impunidad. Este nuevo escándalo reabre el debate acerca de la vigilancia, transparencia y rendición de cuentas en los puntos fronterizos del país; ¿crees que estos casos se castigan con la severidad necesaria o siguen siendo una constante sin consecuencias reales?

