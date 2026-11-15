Agricultores de la Confederación Agropecuaria de México dieron a conocer los estados y las carreteras de México donde se realizarán los bloqueos programados para este martes 17 de noviembre.

Se prevén afectaciones en al menos 25 tramos carreteros de 5 entidades del país, por lo que en Azteca Noticias te compartimos todos los detalles para evitar retrasos en tu camino.

Lista completa de carreteras afectadas por el bloqueo de agricultores

Ante el incumpliemento de acuerdos pactados con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la Confederación Agropecuaria de México confirmó un mega bloqueo en estos puntos carreteros:

Carretera 90 a la altura del entronque a Pueblo Nuevo, Guanajuato

Carretera 90, a la altura del entronque La Herradura, Guanajuato

Carretera 90 a la altura del entronque a Cuerámara, Guanajuato

Carretera 90 a la altura de la Guillete, Guanajuato

Carretera 45. Santa Rosa, Plan de Ayala, Guanajuato

Carretera Irapuato-Silao en el entronque con la autopista Salamanca-León, Guanajuato

Carretera Irapuato-Salamanca, Guanajuato

Carretera 45 a la altura del Puerto Interior, Guanajuato

Autopista León-Aguascalientes a la altura de la caseta Plan de Ayala, Guanajuato

Autopista León-Aguascalientes a la altura de la central de abastos de León, Guanajuato

Carretera Celaya-Salvatierra a la altura de Rincón de Tamayo, Guanajuato

Carretera Celaya-Salvatierra a la altura del entronque a Tarimoro, Guanajuato

Carretera 57 a la altura del entronque con Dr. Mora, en ambos sentidos, Guanajuato

Libramiento Irapuato a la altura de las gasolineras La Gemelas, Guanajuato

Carretera 57 a la altura del entronque con San Luis de la Paz, Guanajuato

Carretera 57 a la altura de la caseta Palmillas, Querétaro

Carretera México-Morelia a la altura de la caseta de Vistahermosa, Michoacán

Carretera Vistahermosa-La Piedad a la altura de Sukarne, Michoacán

Oficinas de la SADER en Campeche

Carretera Guadalajara-Colima a la altura del kilómetro 40, Jalisco

Carretera Guadalajara-Nogales a la altura de la venta del Astillero (Zapopan).

Carretera Guadalajara-México a la altura de la caseta de Ocotlán, Jalisco

Carretera La Barca-Atotonilco a la altura del Hotel Krystal, Jalisco

Carretera 80 a la altura de la caseta de Tepatitlán, Jalisco

¿En qué estados habrá bloqueos de agricultores?

En conjunto con la Confederación Agropecuaria, el Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense y la Asociación de Productores de Crucíferas y Hortalizas del Norte del Estado de Guanajuato, agricultores confirmaron la movilización en cinco estados:

Guanajuato Michoacán Jalisco Querétaro Campeche

Aunque en el comunicado no se precisó la hora en que comenzarán los bloqueos, las organizaciones pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos y evitar circular por estos tramos carreteros.

¿Por qué se manifestarán los agricultores el 17 de noviembre?

La Confederación Agropecuaria de México ya había anunciado un megabloqueo para el pasado 27 de octubre, misma que fue reprogramada para este martes, con el objetivo de exigir una solución a las demandas del sector, entre ellas.

Garantizar un apoyo directo que asegure la rentabilidad del productor de maiz.

Cubrir los pagos pendientes del trigo correspondientes al ciclo 0-1 24-25.

Cubrir los pagos pendientes del maíz correspondientes al ciclo P-V 2026.

Aplicar el seguro agrícola en zonas afectadas por incendios

Aplicar la retroactividad de la cuota energética.

Eliminar los lineamientos que impiden la inscripción al PEUA 2027 o generar los mecanismos para cumplirlos, ante la ineficiencia de CONAGUA, SADER y CFE.

Además, piden que los productores de las organizaciones participantes tengan acceso al programa de precio justo para el trigo y el maíz.