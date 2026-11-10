¡Habrá nuevos bloqueos carreteros! La Confederación Agropecuaria de México anunció una nueva movilización durante el mes de noviembre, luego de que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) incumpliera con los acuerdos pactados.

Conoce en Azteca Noticias la fecha del mega bloqueo de agricultores, así como los posibles estados que podrían sumarse a la manifestación.

Fecha del nuevo megabloqueo de agricultores en México

La Confederación Agropecuaria de México convocó a una nueva marcha nacional para el martes 17 de noviembre de 2026, junto con productores de diferentes estados.

A través de un comunicado, los agricultores aseguraron que la decisión se tomó al ver que no se cumplieron los compromisos establecidos durante una reunión celebrada el 22 de octubre.

En ese encuentro, los productores aceptaron otorgar un voto de confianza al Gobierno, suspendiendo así el megabloqueo que estaba previsto para el 27 de octubre.

Estados que podrían participar en el bloqueo de agricultores

Los bloqueos están previstos que se realicen en entidades donde la Confederación Agropecuaria de México tiene presencia, aunque todavía no existe una lista definitiva de carreteras o puntos afectados.

Entre los estados contemplados hasta el momento se encuentran:

Guanajuato

Jalisco

Michoacán

Campeche

Querétaro

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

La convocatoria podría extenderse a otras entidades donde participan organizaciones de productores, como el Estado de México (Edomex).

Hasta el momento, no se ha establecido la hora en que comenzarán los bloqueos, por lo que se espera que los detalles se den a conocer a más tardar el jueves 12 de noviembre.

¿Por qué se manifestarán los agricultores el 17 de noviembre?

La Confederación Agropecuaria de México sostiene que existen ocho compromisos pendientes de atención por parte de las autoridades federales.

Entre sus principales exigencias se encuentran garantizar apoyos que permitan obtener ganancias a los productores de maíz, cubrir los pagos pendientes correspondientes a los ciclos agrícolas del trigo y el maíz.

También piden aplicar el seguro agrícola en las zonas afectadas por fenómenos naturales, modificar los requisitos que dificultan la inscripción al Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA) 2027 y garantizar precios justos para el trigo y el maíz.