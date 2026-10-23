¡Vuelven a salir! Agricultores anuncian bloqueos en 10 estados este 27 de octubre

¿Vas a salir? Toma en cuenta que integrantes de la Confederación Agropecuaria de México convocaron a nuevos bloqueos para el próximo 27 de octubre, con el fin de exigir apoyos al maíz, pagos pendientes y soluciones a los problemas del campo.

Agricultores de 10 estados del país preparan una jornada de movilizaciones con el fin de que se atiendan sus demandas y cumplan los acuerdos pendientes con el sector del campo.

Conoce la hora en que comenzarán los bloqueos, así como los estados afectados.

¿En qué estados habrá movilizaciones de campesinos este 27 de octubre?

La Confederación Agropecuaria de México informó que la jornada se realizará en los 10 estados donde tiene representación, incluyendo:



Guanajuato

Michoacán

Jalisco

Querétaro

Aguascalientes

San Luis Potosí

Zacatecas

Campeche

Chihuahua

Estado de México

Los tramos carreteros que planean bloquear no se han dado a conocer, por lo que si tienes previsto viajar a estas entidades o trasladarte por las autopistas, se recomienda tomar previsiones.

¿A qué hora iniciarán los bloqueos de agricultores en México?

La Confederación Agropecuaria de México (CAM) dieron a conocer que las protestas comenzarán a las 9:00 horas del martes 27 de octubre en distintos puntos donde tiene presencia la organización.

Mauricio Pérez, vocero de la Confederación, explicó que la decisión responde a la falta de soluciones concretas a las demandas de los productores, particularmente en materia de comercialización del maíz, incentivos económicos y regularización de pozos agrícolas.

El representante sostuvo que los campesinos llevan meses esperando respuestas y que algunos de los temas pendientes se arrastran desde años anteriores.

¿Por qué protestarán los campesinos? Estas son sus principales demandas

A través de redes sociales, la CAM aseguró que se ven en la necesidad de salir a protestar ante la indiferencia de las autoridades por atender las necesidades del campo mexicano.

Entre las principales exigencias se encuentran:



Mantener el apoyo federal de 800 pesos por tonelada de maíz.

Aumentar la aportación estatal a 400 pesos por tonelada.

Garantizar la comercialización de toda la cosecha primavera-verano.

Incluir el maíz amarillo en los incentivos.

Liquidar los pagos pendientes del ciclo agrícola anterior.

Regularizar los pozos agrícolas.

Aplicar la retroactividad y establecer tarifas justas.

No se puede asegurar qué carreteras permanecerán cerradas ni durante cuánto tiempo. Los conductores, transportistas y personas que necesiten trasladarse por Guanajuato, Jalisco, Michoacán y las demás entidades que participarán deberán consultar los avisos oficiales antes de salir a carretera.

