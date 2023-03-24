Al menos 87 heridos por choque de 4 autobuses y un camión en Hong Kong

Al menos 87 heridos, entre ellos varios estudiantes, debido al choque de cuatro autobuses contra un camión en un distrito al noroeste de Hong Kong, informó una televisora local.

El portavoz del gobierno de Hong Kong indicó que entre los heridos había 15 de gravedad, uno en estado crítico y el resto presentaba lesiones menores que no ponían en riesgo su vida.

En redes sociales circularon algunos videos del accidente, en las imágenes se pudo ver a varios menores con uniforme escolar que eran sacados del lugar del accidente, mientras que otros ya eran atendidos por paramédicos.

De acuerdo con las autoridades de Hong Kong, el choque ocurrió cerca del túnel Tseung Kwan O, mientras los vehículos circulaban por la vía, cuando uno de ellos frenó de un momento a otro, lo que provocó que los otros autos colisionaran.

Tres de los autobuses involucrados en el incidente transportaban a estudiantes y maestros de una escuela primaria que regresaba de un paseo escolar, el cuarto llevaba ancianos de una residencia que también regresaban de una excursión.

|Reuters

El camión involucrado pertenecía a la empresa Jumbo Faith Logistic y fue el más dañados de todos los automóviles involucrados en el choque.

Autoridades investigan el choque de 4 autobuses y un camión en Hong Kong

La policía dijo que estaba investigando el choque, pero que no podía dar más detalles de inmediato. Sin embargo detalló que no quedaron personas atrapadas en ninguno de los autobuses ni en el camión.

