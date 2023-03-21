VIDEO: Choque en Nueva York deja al menos 2 muertos y 5 heridos

Una cámara de seguridad en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, grabó el momento en que un coche blanco que circulaba a gran velocidad perdió el control y se impactó contra una camioneta; el choque provocó la muerte de al menos dos personas y dejó cinco heridos.

En el video se pudo ver que el coche blanco circulaba a toda velocidad, al llegar a la intersección de la calle 64 y la avenida 18 el auto se pasó un alto y chocó contra una camioneta; ambos vehículos se estrellaron contra postes y peatones.

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En #Brooklyn, una cámara de #seguridad captó el momento en que un vehículo blanco choca a gran velocidad contra una camioneta.



Los #autos se fueron contra los #peatones; dos personas murieron y varias resultaron heridas. pic.twitter.com/pEL2ghqk4A — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 21, 2023

El saldo del choque fue de dos muertos: el conductor de la camioneta negra y uno de los peatones que se encontraba en la calle al momento del accidente. También hay cinco lesionados, de los cuales uno está en estado crítico, mientras que los otros cuatro se encuentran estables en el hospital.

Las autoridades de Nueva York indicaron que el conductor de la camioneta blanca, un hombre de 49 años, se pasó la luz roja y además conducía a exceso de velocidad; el sujeto quedó bajo custodia mientras se investiga si manejaba bajo los efectos de alguna sustancia.

Vecinos se quejan por choque en Nueva York

Algunos testigos relataron cómo vivieron el choque: “Veo este auto blanco que viene rápido. Segundos después fue como una explosión. Me doy la vuelta y veo todo este desastre”.

Los vecinos de la zona dijeron sentirse hartos de la imprudencia de algunas personas para manejar en la zona, ya que no es la primera vez que se registra un choque de esa magnitud en Bensonhurst.

“Disgustado y asustado y enojado porque la gente conduce tan rápido en este barrio”, indicó el residente identificado como Carmine Lomonaco. Añadió que "necesitamos poner a la gente en la cárcel y mantenerlos fuera de las calles".

Por su parte, la vecina Florence Kehoe dijo que: “es repugnante. Ya no tienes respeto por la vida humana”.