Al menos cinco muertos y 41 desaparecidos por el incendio de un ferry en Indonesia

Al menos cinco personas murieron y 41 más permanecen desaparecidas tras registrarse un terrible incendio a bordo del ferry de pasajeros Mutiara Sentosa 2, el cual navegaba con más de 200 personas frente a las costas de la isla de Madura, en la provincia de Java Oriental, Indonesia.

De acuerdo con informes oficiales del Ministerio de Transporte de Indonesia y los servicios de emergencia de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas), el siniestro se desencadenó en alta mar a unos 700 kilómetros al este de Yakarta, logrando poner a salvo con vida a 225 ocupantes.

La embarcación cubría una ruta comercial entre las ciudades de Surabaya y Makassar cuando se detectó el fuego en las cubiertas interiores, y se extendió rápidamente por la infraestructura del barco. Ante el avance de las llamas y las densas columnas de humo, decenas de pasajeros saltaron hacia el agua para salvar sus vidas, fueron auxiliados por seis embarcaciones pesqueras y de salvamento que acudieron a la zona de la emergencia.

Horrific tragedy in Indonesia: five people killed and more than 40 missing after a fire broke out on a ferry



The incident occurred off the coast of the Indonesian island of Madura, Reuters reports. pic.twitter.com/aRHZFwdygD — NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2026

Sigue la búsqueda de víctimas

Los equipos de rescate de Indonesia mantienen desplegado un operativo naval para dar con el paradero de los 41 tripulantes y pasajeros que continúan sin ser localizados en las inmediaciones de la isla de Madura. Hasta el momento, las autoridades no han difundido la lista completa de pasajeros ni han determinado las causas probables que originaron el incendio a bordo.

Los accidentes de transporte marítimo son recurrentes en el archipiélago de Indonesia, un país conformado por más de 17.000 islas y 270 millones de habitantes donde el ferri representa la arteria principal de movilidad regional. Organizaciones de transporte señalan que la sobrecarga de mercancías, el mantenimiento deficiente de los motores y el cumplimiento laxo de las normativas de seguridad continúan provocando siniestros graves, recordando un caso similar ocurrido en Célebes Septentrional en julio de 2025 que dejó un saldo de tres víctimas mortales.