Detienen en Indonesia a piloto de Malaysia Airlines con 26 kilos de éxtasis y bajo los efectos de drogas

Un piloto de la aerolínea Malaysia Airlines fue arrestado este miércoles por las autoridades de Indonesia en el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta de Yakarta, tras ser descubierto transportando un cargamento de 26 kilogramos de MDMA (éxtasis) escondido en su equipaje de mano y de bodega. La Oficina de Aduanas y la Policía Nacional de Indonesia confirmaron este viernes 31 de julio de 2026 que el sospechoso, un hombre de 39 años identificado con las iniciales MS, acababa de pilotar un vuelo comercial con pasajeros procedente de Kuala Lumpur, Malasia, operando la nave bajo los efectos de diversas sustancias ilícitas.

Malaysia Airlines Responds After Pilot Arrested in Indonesia Over Alleged Drug Smuggling.



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Piloteó un vuelo bajo los efectos de drogas

Las pruebas toxicológicas y de orina practicadas al aviador inmediatamente después de su detención arrojaron resultados positivos a consumo de metanfetaminas, MDMA y cocaína. De acuerdo con las declaraciones del funcionario aduanero Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang y de agentes de la unidad nacional contra el crimen de drogas, la inspección al equipaje del piloto permitió el aseguramiento de más de 70.000 pastillas de éxtasis distribuidas en 14 bolsas, además de cuatro gramos de metanfetamina en su bolsa de mano.

Las investigaciones de la policía indonesia señalan que MS actuaba como mensajero para una red internacional de narcotráfico y que ya había ingresado sustancias prohibidas al país en ocasiones anteriores. El piloto declaró a los agentes que aceptó trasladar la maleta con el cargamento a cambio de un pago prometido de 50.000 ringgits malasios (aproximadamente 12.240 dólares).

Podría ser condenado a muerte

Por su parte, Malaysia Airlines emitió un comunicado oficial en el que declinó hacer comentarios específicos sobre el expediente por encontrarse en fase de investigación, aunque aseguró que mantiene una política de cero tolerancia ante cualquier tipo de conducta indebida, colaborando directamente con las autoridades indonesias e iniciando una revisión interna sobre sus protocolos de personal.

El caso colocó al aviador frente al estricto marco legal antinarcóticos de Indonesia, cuyas leyes contemplan penas de prisión vitalicia o la pena de muerte mediante fusilamiento para personas condenadas por tráfico de drogas a gran escala.

Aunque el país no ha llevado a cabo ejecuciones desde 2016, decenas de ciudadanos extranjeros y nacionales permanecen en el corredor de la muerte tras ser procesados por delitos relacionados con el narcotráfico en territorio indonesio.