“No deja de sonar”: Alarma vecinal descompuesta ‘tortura’ a vecinos de Tláhuac desde hace más de un mes; no hay respuesta de autoridades | VIDEO

“Suena bastante y a todas horas”. Vecinos de Tláhuac en la Ciudad de México llevan más de un mes soportando una alarma vecinal que se activa sin razón aparente, una situación que ya tiene cansados a las y los habitantes de la zona, pues aseguran que las autoridades no han acudido a resolver el problema.

El dispositivo se ubica en la Unidad Habitacional Villa de los Trabajadores, ubicada en el cruce de la Avenida San Juan de Dios Peza y Sor Juana Inés de la Cruz, al oriente de la CDMX.

“No deja de sonar, y más en la noche (...) Creo que sí es bastante molesto”, explicó Andrés López, vecino afectado por el fuerte e intenso sonido de la alerta vecinal.

Estas alertas vecinales fueron colocadas en el 2019 en más de 14 mil puntos por parte de la empresa “Comunicación Segura S.A de C.V”. Un año después, en 2020, concluyó este programa debido a que de las 220 alertas que recibían al día, únicamente 6 eran válidas.

Alcaldía Tláhuac ignora reportes: Vecinos exigen intervención inmediata ante ruido insoportable

Debido al intenso sonido de la alarma vecinal, los habitantes pidieron ayuda a las autoridades de la alcaldía; sin embargo, después de más de un mes, siguen sin recibir una respuesta por parte del personal encargado.

Aseguran que la situación es insoportable, por lo que piden a las autoridades resolver la situación lo más pronto posible.

“Que pongan un poco de atención, que sean un poco más empáticos con las peticiones de la gente”, comentó Liliana Espinoza, vecina afectada por el fuerte sonido de la alerta vecinal.