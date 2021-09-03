Alaska dará premios de 49 mil dólares para impulsar la vacunación

A través de un premio semanal de lotería las autoridades de Alaska impulsarán la vacunación contra Covid-19, los afortunados ganadores se llevarán a casa 49 mil dólares y también se darán becas por la misma cantidad.

La Cámara de Comercio anunció que desde esta primera semana de septiembre se premiará a un adulto y a un joven vacunados, estrategia que estará activa hasta el 30 de octubre.

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Esta campaña, enfocada en aumentar la vacunación, está financiada con un millón de dólares, provenientes de fondos federales canalizados a través del Departamento de Salud de Alaska.

Alaska: Don’t miss your shot to win $49,000! This morning, we announced the #GiveAKaShot Sweepstakes, which gives vaccinated Alaskans an opportunity to win for helping protect our economy and their friends and family. Learn more ➡️ https://t.co/1U3jvditoq. — Alaska Chamber (@alaskachamber) September 2, 2021

Katy Capozzi, presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, dijo a medios locales que la estrategia no solo tendrá un impacto positivo en la vacunación, también será importante para la reactivación económica.

Más personas que elijan vacunarse tendrán como resultado directamente una fuerza laboral más saludable y ayudarán a que nuestra economía vuelva a encarrilarse.

Por su parte, Heidi Hedberg, directora de la División de Salud Pública, señaló que en vacunaciones por persona, Alaska está por debajo de varios estados que pertenecen al país norteamericano.

“Necesitamos una inyección figurativa, y otra real en el brazo, para aumentar la vacunación, disminuir el sufrimiento humano y las hospitalizaciones, y ayudar a que Alaska finalmente logre una recuperación económica significativa”, sentenció Hedberg.

¿Quiénes podrán participar en los sorteos de 49 mil dólares?

En el programa “Give AK a Shot” podrán participar personas mayores de 12 años, siempre y cuando hayan recibido una primera dosis de la vacuna contra Covid-19, antes o durante el periodo del sorteo.

Las personas mayores de 18 años que resulten ganadores se llevarán los 49 mil dólares en efectivo. En el caso de los menores de 12 a 17 años, se les entregará esta cantidad en un fondo de ahorro educativo y sus padres recibirán 10 mil dólares en efectivo, solo si están vacunados.

Según el sitio web del programa, “los participantes se colocarán en el grupo de sorteos de acuerdo con su edad en el momento de la inscripción”, después se sacarán a los ganadores de los 49 mil dólares de manera aleatoria.

Desde que comenzó la pandemia de Covid-19, en Alaska se registran poco más de 89 mil casos positivos y 431 muertes. Alrededor del 55% de los habitantes mayores de 12 años tienen el esquema completo de vacunación.

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