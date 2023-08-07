Expresidente de Perú, Alberto Fujimori es captado entrando a un spa

Imágenes difundidas en redes sociales muestran al expresidente de Perú, Alberto Fujimori, ingresando a un spa, en Lima, la capital peruana. El exmandatario que cumple una condena en prisión iba fuertemente custodiado por guardias del sistema penitenciario peruano, aunque sin esposas.

Los zurdos cuando:

- 🇵🇪 Alberto Fujimori es captado yendo al dentista: ¡Cómo es posible que vaya al spa! ¡Se fue de shopping!



Ah, pero cuando:

- ✏️ Pedro Castillo fue captado yendo a Sarratea para ROBARNOS: Es un humilde campesino que va a comer caldo verde.



Recontraidiotas. pic.twitter.com/wS3DhOBd3U — 🦇 El Justiciero (@justicierope) August 7, 2023

Las reacciones en torno al video no se han hecho esperar y en redes sociales algunos usuarios manifestaron su indgnación al suponer que el expresidente goza de beneficios que otros presos no. Las autoridades carcelarias confirmaron que el mandatario salió momentáneamente de la prisión para atender cuestiones médicas, de hecho afirmaron que se trató de una visita al dentista

Por otra parte los usuarios comentaron que el mandatario de 85 años, parecía estar en buen estado de salud lo cual contrastaría con las peticiones de casa por cárcel que ha solicitado su defensa argumentando el mal estado de salud en el que se encuentra.

¿Por qué está Fujimori en la cárcel?

En el año 2009, Alberto Fujimori fue condenado a 25 años en prisión al ser encontrado culpable de delito de asesinato contra nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta y de 15 personas en Barrio Altos. El abogado que representó a las víctimas criticó el video, diciento que se trata de una burla para los familiares de las víctimas. .

"No me sorprende en nada, porque el sistema penitenciario, que depende del Ministerio de Justicia, ha manejado la carcelería de Fujimori de una manera especial, caracterizada por beneficios que desde siempre le han otorgado", dijo.

Tal situación "viene ocurriendo desde siempre, y la única conclusión que podemos sacar es que Fujimori es un preso especial, que no recibe un trato común", añadió.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió un comunicado en el que señala que el video corresponde "a una diligencia médica programada para su atención en la especialidad de odontología, en un centro odontológico donde se viene atendiendo desde hace varios años".

Normalmente, las autoridades penitenciarias reportan las salidas médicas del exgobernante en cuanto se producen y esta vez sorprendió el video en las redes sociales.

Con información de agencias.