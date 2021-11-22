“Alborotadores idiotas”, así llama PM de Países Bajos a manifestantes

El Primer Ministro de Países Bajos, Mark Rutte agregó que nunca tolerará a los idiotas que usan la violencia contra la gente que sale a la calle día tras día para mantener este país seguro.

El primer ministro holandés, Mark Rutte, arremetió el lunes contra los alborotadores "idiotas" que agitaron ciudades de Países Bajos este fin de semana, luego de que se detectaran incidentes de violencia en protestas por las restricciones impuestas ante el aumento de casos de coronavirus.

Más de 100 personas fueron arrestadas durante tres noches de violencia y los agentes de la policía se enfrentaron el viernes a los manifestantes en Róterdam.

"Esto fue pura violencia disfrazada de protesta", dijo Rutte en respuesta a los peores disturbios desde que una cuarentena total provocó desórdenes generalizados en enero.

"Hay mucho malestar en la sociedad porque hemos estado lidiando con los problemas del coronavirus durante bastante tiempo. Pero nunca aceptaré que idiotas utilicen la violencia pura solo porque están descontentos", expresó.

TRES DÍAS DE PROTESTAS

Alrededor de 30 personas fueron arrestadas el domingo, luego de decenas de detenciones en los dos días anteriores, cuando multitudes de jóvenes iniciaron fogatas y arrojaron piedras en las calles.

Grupos vestidos de negro aventaron piedras a camionetas de la policía y, en la ciudad de La Haya, una ambulancia resultó dañada por una piedra en su parabrisas mientras transportaba a un paciente al hospital.

VIOLENCIA POR MEDIDAS RESTRICTIVAS

La violencia comenzó en Róterdam el viernes por la noche, cuando detonó una protesta contra los planes del Gobierno de prohibir la entrada a lugares públicos a la mayoría de las personas que no han sido vacunadas.

Lees hier mijn statement naar aanleiding van de rellen in #Rotterdam:https://t.co/Z1dHtz6wtB — Ferd Grapperhaus (@ferdgrapperhaus) November 20, 2021

Aunque algunas medidas restrictivas se volvieron a imponer en Países Bajos el 13 de noviembre, las infecciones han seguido aumentado.

Esto ha obligado a los hospitales holandeses a reducir las consultas regulares y a presionar al Gobierno para garantizar que la atención siga estando disponible para todos los casos urgentes.

NUEVA OLA DE COVID-19 EN PAÍSES BAJOS

La asociación holandesa de trabajadores de la salud, V&VN, advirtió que Países Bajos se encamina hacia un brote agudo en que los hospitales no tendrán suficientes camas de cuidados intensivos para los pacientes.

Las autoridades sanitarias holandesas informaron el lunes más de 23.000 nuevas infecciones por coronavirus en 24 horas, el segundo número más alto desde el inicio de la pandemia.

El ministro de Salud, Hugo de Jonge, enfatizó que el país está "muy lejos" de la peor fase pandémica. Sin embargo, el Gobierno considerará más restricciones si las infecciones y las hospitalizaciones siguen aumentando.

