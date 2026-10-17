Detenidos por presunta extorsión: Cae el alcalde de Puerto Aventuras y su red de cobros en Playa del Carmen

Puerto Aventuras es la pieza clave en el caso que llevó a la detención por presunta extorsión agravada de Gilberto “N”, alcalde de la localidad; Karla Paola “N”, funcionaria en Playa del Carmen; y un sujeto identificado como Jorge “N”. Los tres están señalados de asfixiar a un comerciante local cobrándole cuotas bajo la amenaza de violencia física.

Un falso trámite de "protección"

Con base a la información de la Fiscalía de Quintana Roo. La historia comenzó a principios de este año en la colonia Puerto Maya. Trabajadores de la alcaldía llegaron a un negocio y exigieron al dueño "regularizarse", enviándolo directamente con Karla Paola “N”. El 19 de enero, la funcionaria lo obligó a llenar un formato que por ley es gratuito, pero le exigió un pago ilícito, advirtiéndole que, de negarse, le quitarían su mercancía y el derecho a trabajar.

Al ver que el comerciante no regresó con el dinero, la intimidación escaló. El 6 de febrero, seis personas llegaron al local a bordo de dos mototaxis. Al frente iba Jorge “N”, quien soltó una advertencia directa: por órdenes de Gilberto “N”, todos debían reportarse; si no, los iban a "levantar" y a "tablear".

Con miedo, la víctima entregó el dinero a Karla Paola “N” el 11 de febrero, creyendo que el pago le garantizaría protección mientras Gilberto se mantuviera en el poder. La farsa cayó el 7 de mayo, cuando Jorge “N” regresó al local para exigir una cuota extra semanal, presumiendo que él y su tío imponían las reglas en la calle.

Karla “N” y Jorge “N” fornaban parte de la red de presunta extorsión |FGE Quintana Roo

¿Quiénes son los detenidos?

Gilberto “N” es el primer alcalde en la historia de Puerto Aventuras, reelegido para los periodos 2022-2024 y 2024-2027 por Morena. Karla Paola “N” operaba desde la Dirección de Desarrollo Económico, usando su cargo para facilitar los cobros, mientras que Jorge “N” era el brazo ejecutor en terreno.

Tras las denuncias, la FGE del estado ejecutó las órdenes de aprehensión y los puso a disposición de un juez de control. Ante estos hechos, queda una pregunta inevitable: ¿cuántos negocios más en Playa del Carmen y sus delegaciones están operando en silencio bajo esta misma sombra de presunta extorsión institucionalizada?