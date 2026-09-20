Notas
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VIDEO: ¡“Está saturado”! Largas esperas desatan reclamos en Urgencias del IMSS en Cancún
Pacientes denunciaron largas esperas en Urgencias de un hospital del IMSS en Cancún; el instituto respondió ante los señalamientos y explicó cómo se atendió el caso.
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Los recolectores de sargazo respiran niveles elevados de un gas potencialmente mortal
Sensores colocados a trabajadores detectaron picos del gas de hasta 50.8 ppm durante las labores de limpieza de sargazo en playas del Caribe mexicano.
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Lo encontraron vivo a la deriva en el mar; pero la búsqueda no termina: Una persona sigue desaparecida en Cozumel
Un hombre fue encontrado con vida tras pasar varios días a la deriva en el mar de Cozumel, Quintana Roo; autoridades mantienen la búsqueda de una segunda persona.
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Toman clase de baile a oscuras: así enfrentaron el apagón en Quintana Roo
Alumnos de una escuela de baile en Quintana Roo tomaron clases con ayuda de faros de un auto; la CFE informó que ya restableció el servicio tras el apagón.
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Cable de alta tensión cae sobre una persona en Isla Mujeres ¡y sobrevive!
Cable de alta tensión cae en Isla Mujeres, Quintana Roo, dejando un herido y varios vehículos calcinados; un testigo narró qué es lo que sucedió.
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Cae "El Ruso" en Zapopan, objetivo prioritario en Playa del Carmen
Fiscalía de Quintana Roo detuvo en Jalisco al presunto autor intelectual de violentos ataques en fraccionamientos de Playa del Carmen.