Ordenaba liberar a detenidos por narcomenudeo: Así operaba alcalde de Suchiapa detenido, revela Fiscalía de Chiapas

La Fiscalía General del Estado de Chiapas reveló que el alcalde de Suchiapa y el exalcalde ordenaban la liberación de personas detenidas por narcomenudeo y portación de armas.

¿Por qué detuvieron al alcalde de Suchiapa en Chiapas?

Jorge Luis Llaven, fiscal de Chiapas, afirmó que los funcionarios detenidos el 3 de octubre de 2026 tenían el modus operandi de ordenar a los mandos policiales locales que liberaran a los detenidos.

En el marco de la Operación Enjambre, en un despliegue operativo en Chiapas, elementos de @Defensamx1, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la @sspchiapas y @FGEChiapas, detuvieron a 21 personas, entre ellas Jorge “N”, presidente municipal de Suchiapa, y… pic.twitter.com/aXuDz1ygZA — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 3, 2026

“Hay información que están aportando los propios elementos de la policía municipal; están aportando datos de prueba, en donde sus mandos le ordenaban evadir, es decir, liberar a los detenidos por narcomenudeo por portación de armas de fuego”, afirmó el fiscal en un mensaje en video.

El modus operandi en Suchiapa: liberación de criminales por orden de autoridades

Jorge Lorenzo “N”, alcalde de Suchiapa, Alexis “N”, exalcalde, así como Jesús Antonio “N”, exdirector de la policía municipal, quedaron detenidos en el marco de la Operación Enjambre.

Claves de las detenciones por la Operación Enjambre en Chiapas

El fiscal afirmó que incluso había entregas de dinero a los mandos policiales y que el presidente municipal y el exalcalde, les llamaban a los policías para liberar a sujetos que incluso estaban detenidos por delitos federales y que los liberados eran recogidos por distintos grupos criminales.

“Los mismos elementos municipales mencionaban se daban cuenta que no era la Fiscalía, que era un grupo criminal quien llegaba a recoger a los detenidos y los liberaban por órdenes de los dos exservidores públicos”, afirmó Llaven.