Quedará preso el alcalde de Esperanza, Puebla; fue detenido con su hermano

Isaac "N", alcalde de Esperanza, Puebla, del partido Morena, seguirá preso al ser vinculado a proceso luego de ser detenido junto a otras ocho personas durante el "Operativo Enjambre" coordinado por fuerzas federales y estatales.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó el 7 de septiembre de 2026 que la captura del alcalde y el resto de los detenidos ocurrió tras 23 órdenes de cateo en el municipio.

Seis alcaldes morenistas detenidos: el avance del Operativo Enjambre y sus acusaciones

¿De qué está acusado el alcalde de Esperanza, Puebla?

Isaac "N" y los otros ocho detenidos son señalados por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y delitos contra la salud, por lo que ee les dictó la medida cautelar de prisión preventiva.

De acuerdo con reportes de seguridad, la captura de estas personas se dio como parte de una investigación contra “Los Zúñiga”, grupo delictivo presuntamente liderado por Genaro "N", alias “May”, identificado como uno de los principales operadores relacionados con el robo de transporte de carga en esta región.

Genaro "N" fue detenido el 15 de agosto de 2026, en Cuitláhuac, Veracruz, junto con otras dos personas por delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Detienen a hermano de alcalde de Esperanza

Las nueve personas son investigadas por su presunta relación con una estructura criminal dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos en la carretera Puebla–Veracruz.

Entre los detenidos se encuentra Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, hermano del presidente municipal. Los demás detenidos son Melesio "N”, José Alfredo “N”, Verónica "N", Efraín "N", Cristian "N" y Eduardo "N”.

La #FGR en coordinación con el @GabSeguridadMX, obtuvo vinculación a proceso en contra de nueve personas detenidas en el municipio de La Esperanza, en #Puebla. Fueron imputadas por su posible participación en diversos delitos como: portación y acopio de armas de fuego, así como… pic.twitter.com/kAmErNsKtz — FGR México (@FGRMexico) September 16, 2026

Durante los cateos les aseguraron 35 armas de fuego —entre ellas dos fusiles Barrett—, 52 cargadores, 11 vehículos —cuatro blindados y uno con blindaje artesanal y torreta—, ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.

Estas detenciones se suman a la de Said de Jesús “N”, presidente municipal de Tepeyahualco por Movimiento Ciudadano, capturado el 4 de septiembre pasado por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.