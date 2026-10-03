¡ÚLTIMA HORA! Detienen al alcalde de Suchiapa, Jorge “N”, y a su pareja; habrían ayudado a escapar a un líder criminal

La mañana de este sábado, las inmediaciones del municipio de Suchiapa, en el estado de Chiapas, una fuerte movilización de seguridad culminó con la detención del presidente municipal, Jorge "N".

El arresto del edil no ocurrió de manera aislada, sino en el marco de las indagatorias que la Fiscalía mantiene abiertas tras la reciente captura del director de la policía municipal.

#ÚLTIMAHORA | Caen el alcalde de #Suchiapa y su pareja tras fuga criminal



Una grave crisis política y de seguridad estalló en Suchiapa, #Chiapas, tras la detención esta mañana del presidente municipal Jorge Lara. Las aprehensión se da en el marco de la reciente captura de su… pic.twitter.com/n1H0nuQqXm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 3, 2026

A este mando policial se le señala presuntamente de haber ayudado a escapar a un líder criminal durante un cateo realizado en días pasados, un hecho que desató una revisión de las estructuras de seguridad locales y abrió nuevas líneas de investigación sobre posibles redes de complicidad.

Arresto en pareja y un clima de alta tensión social

De acuerdo con la información recabada, junto con el actual alcalde fue detenido también el exalcalde de la demarcación, quien es su pareja sentimental. La caída simultánea de ambas figuras políticas provocó de inmediato un clima de alta tensión e incertidumbre entre los habitantes de la región.

En las calles del municipio se reportan grupos de simpatizantes inconformes con la medida judicial, quienes han expresado su rechazo y malestar por la intervención de las autoridades estatales.

Mientras los contingentes policiales mantienen un cerco de vigilancia para prevenir disturbios, la población permanece a la expectativa del avance de las indagatorias ministeriales para esclarecer el alcance de estas detenciones.

