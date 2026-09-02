¿Vives aquí? Estas son las alcaldías de CDMX donde más llueve y las más propensas a inundarse

En plena temporada de lluvias, las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) no han tenido día en que no se hayan visto afectadas por los encharcamientos e inundaciones. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cuáles son las zonas donde llueve más y por qué?

Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han encontrado que aunque en ciertas zonas se suelen registrar más milímetros de lluvia, hay alcaldías que son más propensas a sufrir inundaciones que otras.

¿Cuáles son las alcaldías de la CDMX donde llueve más?

Si analizamos la Red de Estaciones Pluviométricas de la CDMX, veremos que el patrón de lluvias tiende a concentrarse hacia el sur y poniente de la capital.

Entre las alcaldías que suelen aparecer con mayores acumulados en lo que va del 2026 se encuentran:



Magdalena Contreras

Cuajimalpa de Morelos

Tlalpan

Milpa Alta

Álvaro Obregón

La lluvia no se distribuye de manera uniforme en la capital y una tormenta puede descargar grandes cantidades de agua sobre una zona mientras otra registra una precipitación mucho menor.

¿Por qué llueve más en el sur y poniente de la Ciudad de México?

Esto se debe principalmente a la ubicación geográfica de la capital, ya que se encuentra en una cuenca rodeada por sistemas montañosos, Las zonas del sur y poniente tienen una relación particularmente estrecha con las laderas y áreas elevadas del Ajusco y la sierra del Chichinautzin.

Cuando existe suficiente humedad y condiciones de inestabilidad atmosférica, el aire puede ascender por las laderas de las montañas. Al elevarse, se enfría y favorece la formación de nubes que pueden atraer fuertes tormentas en estas zonas.

Pero no debemos olvidar que la mancha urbana de la ciudad modificó profundamente la manera en que el agua se infiltra y circula, por lo que no siempre en las zonas donde llueve más, también se inundan más.

¿Qué alcaldías de la CDMX se inundan más con las lluvias?

En las demarcaciones ubicadas al centro y oriente de la ciudad pueden presentar inundaciones importantes incluso cuando los acumulados de lluvia no son los mayores, ya que se ubican sobre terrenos que forman parte de lo que antes fueron cuerpos lacustres.

En estas zonas existen suelos con características que dificultan la infiltración y favorecen la acumulación del agua. Sin contar que hoy en día, el drenaje es un factor determinante para evitar los encharcamientos.

De acuerdo con distintos mapeos, estas son las alcaldías con mayor riesgo de sufrir inundaciones:



Iztapalapa

Tláhuac

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Venustiano Carranza

Aunque en realidad, las inundaciones en la CDMX están ligadas al tipo de suelo, el hundimiento, la urbanización, las áreas verdes disponibles y la capacidad del drenaje.

