¿Esta la tuya? Estas son las alcaldías de la CDMX que alcanzan las temperaturas más altas

Las altas temperaturas no se distribuyen por igual en toda la Ciudad de México (CDMX). Debido a factores como la altitud, la urbanización y las condiciones climáticas, algunas alcaldías suelen registrar más calor que otras.

Si quieres saber si la tuya está entre las más calurosas, aquí te compartimos la lista de las que alcanzan las temperaturas más altas y qué medidas puedes tomar para protegerte durante los días de intenso calor.

Estas son las zonas más calurosas de la CDMX

La escasez de áreas verdes y condiciones de marginación en algunas zonas pueden agravar los efectos de las altas temperaturas. Las investigaciones identifican algunas de las zonas donde el fenómeno de las islas de calor es más intenso:



Iztapalapa

Gustavo A. Madero

Venustiano Carranza

Iztacalco

Cuauhtémoc

Azcapotzalco

Coyoacán

Benito Juárez

Miguel Hidalgo

Las alcaldías ubicadas en zonas montañosas o con amplias áreas boscosas registran temperaturas menos extremas gracias a la presencia de vegetación, que ayuda a reducir la radiación solar sobre el suelo. Entre las zonas con condiciones más frescas estan:



Tláhuac

Tlalpan

La Magdalena Contreras

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Milpa Alta

¿Por qué el calor continúa durante la noche?

El calor no desaparece cuando se oculta el Sol. Especialistas explican que los materiales presentes en las zonas urbanas liberan de manera gradual la energía térmica que acumularon durante el día, lo que mantiene temperaturas elevadas incluso durante la noche.

De acuerdo con las investigaciones del Dr. Arturo Quintanar, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, este efecto se intensifica durante las olas de calor, ya que el asfalto, el concreto y las edificaciones almacenan una mayor cantidad de energía y la irradian durante varias horas.

La estrategia para combatir el calor extremo en las ciudades

Entre las medidas que han generado relevancia está la eliminación de superficies asfaltadas innecesarias para sustituirlas por áreas verdes o pavimentos con menor absorción de calor.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés), el asfalto y otras superficies oscuras contribuyen al llamado efecto isla de calor urbana, un fenómeno que provoca que las ciudades registren temperaturas más altas que las zonas rurales cercanas.

La EPA explica que el asfalto absorbe una gran cantidad de radiación solar durante el día y la almacena, liberándola lentamente durante la tarde y noche. Esto provoca que las calles y avenidas permanezcan calientes incluso cuando baja el Sol.

Según la agencia estadounidense, en días soleados el pavimento convencional puede alcanzar temperaturas superficiales cercanas a 67 grados Celsius, muy por encima de la temperatura del aire.

