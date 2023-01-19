Alec Baldwin será acusado de homicidio involuntario en rodaje de Rust

El actor Alec Baldwin será acusado de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, quien recibió un disparo durante el rodaje de la película “Rust” el pasado 21 de octubre.

La directora de fotografía Halyna Hutchins murió tras recibir un disparo cuando Alec Baldwin estaba ensayando y accionó una pistola de utilería que estaba cargada con balas reales. El tiro alcanzó a Hutchins y al director Joel Souza, quien sobrevivió.

Alec Baldwin aseguró que cuando estaba ensayando le dijeron que el arma estaba “fría”, un término que se utiliza en la industria del cine y significa que era seguro utilizar el arma de utilería. También aseguró que nunca apretó el gatillo.

🚨 #AlertaADN#AlecBaldwin, actor y productor estadounidense, es acusado de dos cargos de homicidio involuntario contra la directora de fotografía Halyna Hutchins, durante el rodaje de la película "Rust" en octubre 2021 pic.twitter.com/tG7PYNcCnQ — adn40 (@adn40) January 19, 2023

Sin embargo, este jueves el primer distrito judicial de Nuevo México, Estados Unidos, indicó que Alec Baldwin incurrió en homicidio involuntario debido a que era su deber revisar el arma y no apuntar a las personas que se encontraban en el lugar.

Además, una prueba forense del FBI del revólver de acción simple que estaba usandoAlec Baldwin encontró que "funcionaba normalmente" y no disparaba sin apretar el gatillo.

La Oficina del Investigador Médico de Nuevo México dictaminó que el tiroteo fue un accidente y dijo que el arma no parecía haber sido cargada deliberadamente con una bala real. Las autoridades han estado tratando de determinar cómo una bala real llegó al set de filmación.

Por su parte, Alec Baldwin demandó a miembros de la tripulación por negligencia durante el rodaje de la película Rust, la cual se estaba filmando en Bonanza Creek Ranch, en las afueras de Santa Fe, Nuevo México.

Familia de Halyna Hutchins culpa a Alec Baldwin

La familia de Hutchins resolvió una demanda por homicidio culposo contra Alec Baldwin y otros productores el año pasado. Según el acuerdo, la filmación de la película de bajo presupuesto se reanudará este mes con el esposo de Hutchins como productor ejecutivo.

