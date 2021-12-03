“No apreté el gatillo”, dice Alec Baldwin

Alec Baldwin dijo en una entrevista televisiva que no apretó el gatillo de la pistola que disparó una bala y mató a una directora de fotografía durante la grabación de la película "Rust", según un extracto publicado el miércoles.

Alec Baldwin, quien sostenía el arma durante una prueba cuando se disparó, habló en su primera entrevista sobre el tiroteo del 21 de octubre en Nuevo México.

"No apreté el gatillo. No apreté el gatillo", dijo Alec Baldwin al periodista George Stephanopoulos, según un extracto de la entrevista que se emitirá completa el jueves.

"¿Así que nunca apretaste el gatillo?", preguntó Stephanopoulos a Alec Baldwin.

"No, no, no. Nunca apuntaría a nadie con un arma y apretaría el gatillo. Nunca", respondió Alec Baldwin.

Alec Baldwin añadió que no tenía ni idea de cómo llegó una bala real al set de la película del Oeste que se estaba rodando cerca de Santa Fe.

Alec Baldwin says he has 'no idea' how live bullet got on 'Rust' movie set https://t.co/MVJciuX772 pic.twitter.com/cDdRlh2Rob — Reuters (@Reuters) December 2, 2021

Alec Baldwin asegura que él no apretó el gatillo del arma

La entrevista supone el primer relato público de Alec Baldwin sobre el incidente del 21 de octubre, que aún está siendo investigado por las autoridades de Nuevo México.

En los extractos publicados antes de la emisión del jueves por la noche, Alec Baldwin dijo que no apretó el gatillo del arma, abriendo la posibilidad de que el revólver Colt de calibre 45 se disparó accidentalmente.

La directora de fotografía Halyna Hutchins murió y el director Joel Souza resultó herido cuando una pistola, que los miembros del equipo le habían dicho a Alec Baldwin que era segura, disparó una bala real. Alec Baldwin era el protagonista y productor de este western de bajo presupuesto.

El experto en armas de fuego Steven Howard, con sede en Míchigan, dijo que un arma puede fallar si el gatillo o el martillo sufren una rotura importante o hay un mal funcionamiento. Un arma de fuego también puede fallar si se obstruye con desechos, dijo.

"Puede que no recuerde haber apretado el gatillo. Eso ocurre con bastante frecuencia en los sucesos traumáticos, pero si insiste en que no apretó el gatillo, me parece muy difícil de creer", dijo Howard. "Si alguien me pone en la habitación con esa pistola durante dos minutos, diré si es un mentiroso o no".

Dos miembros del equipo han presentado demandas civiles en las que acusan a Alec Baldwin, a los productores y a otras personas de la producción de negligencia y de protocolos de seguridad poco estrictos.